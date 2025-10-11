Adiós a una leyenda: murió la actriz Diane Keaton

La actriz estadounidense, reconocida por sus papeles en El Padrino, Annie Hall y El padre de la novia, falleció en California. Su familia pidió privacidad mientras lamenta la pérdida de una de las grandes figuras del cine contemporáneo.

Diane Keaton , la icónica actriz de Hollywood , murió a los 79 años en California. La noticia fue confirmada por un portavoz de su familia, que solicitó respeto y privacidad en este difícil momento. Por el momento no se han difundido más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Keaton alcanzó la fama mundial en la década de 1970 gracias a sus papeles en la saga de El Padrino y su estrecha colaboración con el director Woody Allen . Ganó un Premio Óscar a la Mejor Actriz por Annie Hall en 1977, consolidándose como una de las figuras más influyentes del cine estadounidense.

La trayectoria de Keaton deja un legado imborrable, marcado por papeles icónicos, un estilo único y una influencia que trasciende generaciones. Su nombre seguirá asociado al cine de calidad, la independencia artística y la autenticidad personal.

Nacida en Los Ángeles en 1946 como Diane Hall, fue la mayor de cuatro hermanos. Su padre era ingeniero civil y su madre, una mujer creativa y musical, inspiró en ella el amor por las artes desde temprana edad.

Desde joven, Keaton mostró interés por la actuación , participando en obras de teatro durante la preparatoria y estudiando teatro en la universidad, aunque pronto abandonó sus estudios para mudarse a Nueva York y abrirse camino en Broadway . Allí adoptó el apellido de soltera de su madre como nombre artístico. Su primera gran aparición fue en la obra Hair en 1968, aunque también atravesó dificultades personales como la bulimia, de la que se recuperó gracias a la terapia.

diane keaton padrino Keaton interpretó a Kay Corleone en la trilogía de El Padrino.

Su debut cinematográfico llegó en 1970 con Amantes y otros extraños, pero el gran salto lo dio en 1972 con El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, interpretando a Kay Adams. La película fue un éxito rotundo y le abrió las puertas a Hollywood, repitiendo su papel en El Padrino II y regresando a la saga en 1990 con El Padrino III.

A lo largo de su carrera, Keaton trabajó en numerosas películas con quien fuera su pareja, Woody Allen, incluyendo Play It Again, Sam, Sleeper y Manhattan, y obtuvo su consagración con Annie Hall, un papel que además la convirtió en un ícono de estilo por su vestuario inspirado en ropa masculina. También destacó en comedias familiares como El padre de la novia y su secuela, así como en El club de las primeras esposas junto a Goldie Hawn y Bette Midler.

Keaton incursionó en la dirección y la televisión, participando en documentales como Heaven y series como El joven Papa de HBO. Incluso en sus últimos años apareció en el video musical Ghost de Justin Bieber y mantuvo una activa presencia en redes sociales, compartiendo reflexiones sobre su vida y su carrera.

En lo personal, Keaton nunca se casó, aunque mantuvo relaciones -además de Allen- con figuras como Al Pacino y Warren Beatty. Fue madre de dos hijos adoptivos, Dexter y Duke, en 1996 y 2001, respectivamente. Su familia, amigos y admiradores lamentan la pérdida de una de las grandes leyendas del cine.