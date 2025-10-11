Encontró una mina de oro en su jardín pero no le quedó ni un centavo: el gobierno le confiscó todo

A pesar de ser uno de los hallazgos más importantes de Francia en los últimos años, no pudo quedarse con nada debido a la normativa del país.

Michael Dupont es un simple agricultor francés con una granja en su hogar, pero lo que nunca esperó encontrar allí fue una mina de oro que lo volvería rico de por vida. No obstante, el hombre ni siquiera tuvo la oportunidad de extraer un miligramo, ya que el Estado de Francia le quitó todo .

Se estima que el oro que Dupont encontró en el terreno tiene un valor de 4.000 millones de dólares , lo que podría ser uno de los hallazgos más grandes de Francia . Apenas sucedió el descubrimiento, empezó a correr la voz rápidamente, pero nunca se imaginó que hasta el Gobierno se enteraría de este suceso.

Michael Dupont tenía una rutina bastante simple: el agricultor residente en un pueblo de montaña, ubicado en Auvernia, realizaba las típicas tareas de campo y luego hacía largas caminatas por toda la granja, ya que la conocía como a la palma de su mano. Sin embargo, una mañana cambió su vida para siempre .

Mientras hacía uno de sus paseos rutinarios, a Dupont le llamó la atención un destello extraño que provenía de un pequeño arroyo . Cuando se acercó a examinarlo, removió la tierra para poder observar mejor y encontró un elemento completamente inesperado: oro . Después de excavar un poco más, se dio cuenta de que abajo de ese arroyo había un yacimiento con varios fragmentos del material.

Por qué no se quedó con el oro

oro.jpeg

A pesar de que el descubrimiento le garantizaría seguridad financiera para siempre, Michael Dupont no pudo quedarse ni con un pedacito del oro que halló. El rumor del oro en su jardín llegó a los oídos del Gobierno francés, por lo que algunos miembros fueron a visitarlo y le informaron que no podía hacer nada con el botín.

Esto se debe a que la Ley Francesa explica que los recursos subterráneos no pertenecen al terreno del propietario que los encontró, sino al Estado, quien deberá realizar un análisis exhaustivo para determinar sus efectos en la flora y fauna del lugar, al mismo tiempo que deberán contar cuánto oro hay en la propiedad.

Esta situación abrió un importante debate entre los internautas, ya que por un lado, los ambientalistas están preocupados acerca de cuáles serían los efectos de la minería en ese espacio para el medioambiente. Por otra parte, algunos lugareños afirmaron que el botín encontrado debía utilizarse para aumentar la riqueza de la región.