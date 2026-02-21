Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 21 de febrero
Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 21 de febrero
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 20 de febrero
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5348
- 2: 8633
- 3: 6542
- 4: 9996
- 5: 7003
- 6: 0069
- 7: 5722
- 8: 7459
- 9: 1098
- 10: 8598
- 11: 1974
- 12: 1976
- 13: 4623
- 14: 8976
- 15: 9488
- 16: 2986
- 17: 9898
- 18: 5544
- 19: 1693
- 20: 4140
Letras de la Nacional: C D L R
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5823
- 2: 8635
- 3: 0443
- 4: 8895
- 5: 8725
- 6: 9535
- 7: 3848
- 8: 7440
- 9: 2609
- 10: 0727
- 11: 0533
- 12: 9797
- 13: 5296
- 14: 1182
- 15: 4077
- 16: 0069
- 17: 6176
- 18: 0090
- 19: 5881
- 20: 1676
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.
