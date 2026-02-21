Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 21 de febrero

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 21 de febrero

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 5823

2: 8635

3: 0443

4: 8895

5: 8725

6: 9535

7: 3848

8: 7440

9: 2609

10: 0727

11: 0533

12: 9797

13: 5296

14: 1182

15: 4077

16: 0069

17: 6176

18: 0090

19: 5881

20: 1676

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.