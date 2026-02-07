Ian Moche le pidió a Diputados que sancione o expulse a Lilia Lemoine por los agravios recibidos + Seguir en









El niño presentó su petición junto a su abogado. La diputada tildó a la madre del menor de "no estar bien de la cabeza" y de usarlo para que "actúe como autista".

El menor presentó su pedido junto a su abogado, el letrado Andrés Gil Domínguez. @agildominguez (X)

El activista Ian Moche presentó una solicitud a la Cámara de Diputados para que “aplique una sanción disciplinaria o expulse" del cuerpo a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, por “inhabilidad moral”. Fue luego de que lo acusara de “actuar como autista”.





La medida contra Lemoine se suma a otro impropio de su parte: haber tratado a la madre del menor, Marlene Spesso, de "no esta bien de la cabeza”.

Ian Moche reclamó a Diputados que "sancione" o "expulse" a Lemoine por los agravios recibidos El abogado del menor Andrés Gil Domínguez compartió la decisión del niño en su cuenta de X este viernes: "Ian Moche denunció a la diputada nacional @lilialemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra".

El ataque de Lemoine contra Moche, que también tuvo como víctima a la madre del menor, sostuvo: "Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”.

Ian Moche le respondió a Lilia Lemoine tras los duros comentarios: "Fue feo" Ian Moche, el niño activista que habla de los derechos para las personas con autismo, publicó un mensaje en sus redes sociales para contestarle a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quién lo había acusado anteriormente de "actuar como autista". En un video donde relató lo que siente, el menor de edad aseguró: " Fue feo, nos angustió un poco, pero estamos bien porque realmente tratamos de no darle cabida a esto".

Esta no es la primera vez que relevantes figuras del Gobierno arremeten contra el niño y a su madre. Anteriormente, hasta el mismo presidente Javier Milei se vio envuelto en una polémica luego de repostear un tuit donde se criticaba al periodista Paulino Rodrigues y compartía un mensaje de un tercero que vinculaba al menor con una supuesta "operación kirchnerista". El conflicto entre ambos terminó en la Justicia, luego de que la familia de Moche exigiera la eliminación del mensaje.