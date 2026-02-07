Volodimir Zelenski afirmó que EEUU quiere el fin de la guerra antes de junio y que propuso nuevas reuniones con Rusia + Seguir en









El ucraniano sostuvo que la administración republicana "quiere todo listo" para junio. Así, su propuesta fue una reunión con negociadores de ambos países "dentro de una semana”,

"Quieren tener todo listo para junio", sostuvo el líder ucraniano. F24

EEUU busca que Ucrania y Rusia pongan fin a su guerra antes de junio, según declaraciones del presidente ucraniano Volodimir Zelenski. En esa línea, agregó que la administración republicana se ofreció a organizar conversaciones entre ambas partes la próxima semana y que "quieren todo listo" para mitad del año.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, lleva tiempo presionando para que las tensiones en Moscú y Kiev terminen luego de casi cuatro años, mediando recientemente en las conversaciones entre ambas partes, sin lograr un acuerdo hasta el momento.

Rusia, que ocupa alrededor del 20% de Ucrania, presiona para obtener el control total de la región oriental de Donetsk, en el marco de un acuerdo. Pero Ucrania afirma que no firmará un acuerdo que no disuada a Rusia de una nueva invasión.

En sus declaraciones, el líder afirmó que no toleraría que Washington y Moscú llegaran a acuerdos a espaldas de Kiev, especialmente si estos afectaban a la soberanía ucraniana. Ambas partes tampoco lograron un entendimiento común sobre el control de la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, ocupada por Moscú desde 2022, destacó el mandatario.

trump putin zelenski La administración republicana propuso por primera vez que los equipos negociadores de ambos países se reúnan en EEUU "dentro de una semana”, declaró Zelenski. Negociaciones Rusia, Ucrania y EEUU: Volidimir Zelenski aseguró que las conversaciones "fueron constructivas" Las delegaciones de Rusia Ucrania Abu Dhabi llevaron adelante este sábado en Abu Dabi la segunda ronda de negociaciones trilaterales destinadas a explorar condiciones para poner fin a la guerra iniciada en 2022. El encuentro se desarrolló en un clima de fuerte tensión, atravesado por la disputa territorial en el Donbás y por el impacto militar y humanitario que continúa padeciendo Ucrania. Tras el encuentro, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que las negociaciones "fueron constructivas" y permitieron debatir diferentes ángulos para avanzar con el fin del conflicto armado. Más allá de esto, el proceso no estuvo exento de tensiones y posiciones contrapuestas. El Kremlin reiteró su exigencia de que Kiev retire sus fuerzas de los territorios industriales y mineros del este ucraniano, zonas que permanecen en gran parte bajo control ruso. Esta condición anticipó negociaciones complejas y se convirtió nuevamente en uno de los principales puntos de fricción de la reunión.