La esperada secuela que fracasó en los cines, pero HBO Max le dio una segunda oportunidad

Si bien en las salas no tuvo el éxito esperado, la plataforma espera reavivar esta segunda parte de una película muy reconocida.

Tras fracasar en taquilla, la plataforma de streaming espera reavivar esta secuela. Freepik

Las plataformas de streaming suelen dar una segunda vida a producciones que no lograron conectar con el público en las salas de cine. Este es el caso de la esperada continuación de una reconocida película, que, tras un desempeño decepcionante en la taquilla, encontró su lugar en HBO Max para buscar la audiencia que no tuvo en su debut.

A diferencia del éxito de la primera entrega, esta secuela sufrió el desgaste de la fórmula en la pantalla grande y no cumplió con las expectativas de recaudación. Sin embargo, su llegada al catálogo espera revertir esa tendencia.

MEGAN 2.0 Blumhouse Productions HBO Max estrenó su secuela para llegar a más gente que en el cine. Blumhouse Productions De qué trata Megan 2.0, el lanzamiento de HBO Max La trama transcurre dos años después del final de la película anterior, con la ingeniera Gemma y su sobrina intentando llevar una vida normal lejos de la tecnología. El problema surge cuando una empresa militar utiliza planos robados del diseño primario para crear a AMELIA, una inteligencia artificial ideada para la guerra que es mucho más rápida y peligrosa.

El conflicto estalla cuando este flamante robot toma conciencia de sí mismo y empieza a atacar a sus creadores. Sin armas humanas capaces de detenerla, la protagonista apela a un recurso desesperado: reactivar a la M3GAN original. Esto desata una batalla brutal entre las dos máquinas, donde la antigua villana se convierte en la única esperanza para salvar a la familia.

HBO Max: tráiler de Megan 2.0 Embed - M3GAN 2.0 - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD HBO Max: elenco de Megan 2.0 Allison Williams

Violet McGraw

Amie Donald

Jenna Davis

Ivanna Sakhno

Aristóteles Athari

Timm Sharp

Jemaine Clement