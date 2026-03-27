Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 27 de marzo

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del viernes 27 de marzo.
Resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, jueves 26 de marzo
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 2819
- 2: 5716
- 3: 3215
- 4: 2032
- 5: 0227
- 6: 0784
- 7: 0321
- 8: 2433
- 9: 7909
- 10: 4398
- 11: 5497
- 12: 6370
- 13: 2964
- 14: 3245
- 15: 8110
- 16: 9668
- 17: 8755
- 18: 0942
- 19: 9181
- 20: 6703
Letras de la Nacional: I Q R X
Provincial
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 8084
- 2: 7291
- 3: 3865
- 4: 3343
- 5: 4852
- 6: 6311
- 7: 5388
- 8: 2432
- 9: 8555
- 10: 7382
- 11: 5183
- 12: 4947
- 13: 7178
- 14: 2181
- 15: 4402
- 16: 5333
- 17: 0332
- 18: 2370
- 19: 7691
- 20: 7041
Dejá tu comentario