El relanzamiento del Gobierno y el balotaje que ya preocupa a Javier Milei y al PJ

La salida de Manuel Adorni le permitió al Gobierno recuperar iniciativa y acelerar la reforma política. Mientras se negocian colectoras y alianzas para 2027, oficialismo y oposición descubren que el verdadero problema puede llegar en el balotaje.

Santilli tiene la tarea de garantizar la relación con los gobernadores en busca de las leyes clave, como la reforma política.

Resultó una bocanada de aire fresco para el Gobierno la salida de Manuel Adorni . Es una oportunidad para relanzar una gestión que no solo estaba paralizada, sino también en retroceso en sus niveles de aprobación. Ahora, con el recambio encabezado por Diego Santilli , espera ganar impulso para proyectarse hacia 2027.

Reconocen ahora que, de uno y otro bando, vivían en un error conceptual. El peronismo entendió tarde que, en términos políticos, le convenía alargar la permanencia de Adorni en la Jefatura de Gabinete. En lugar de amenazar con una interpelación y una moción de censura, lo lógico hubiese sido enviar los proyectos a comisión, estirar los tiempos y atornillarlo a la silla. Cada foto y cada día significaban un mayor desgaste para Javier Milei.

Lo mismo observan en el Gobierno, donde los ministros bregaban por una salida, obturada entonces por los hermanos Milei, que intentaron no dar el brazo a torcer hasta el final, en una muerte anunciada. Ahora reconocen que el Gobierno vuelve a poder pensar a futuro, como repetían en la semana.

No es casual que este miércoles haya reunión de labor parlamentaria en el Senado, donde Patricia Bullrich —en esta etapa, instalada en la trinchera porque sabe que "van por ella"— espera aprobar un temario que los senadores prevén tratar recién el 16 de julio, después de los festejos patrios y antes del receso invernal. Es una forma de mostrar que el oficialismo retoma la agenda, que había quedado en pausa por la sola posibilidad de que se votara la interpelación de Adorni en la primera apertura del recinto.

Hojarasca, cambios en zona fría, inviolabilidad de la propiedad privada y Súper RIGI son los proyectos impulsados por La Libertad Avanza (LLA) que esperan su turno. Los dos primeros tienen alguna posibilidad concreta de debatirse. La ley sobre propiedad privada todavía no reúne los votos necesarios —la extranjerización de la tierra sigue siendo el principal obstáculo— y el Súper RIGI ni siquiera llegó a comisiones. La intención, de todos modos, es volver a mostrar victorias parlamentarias, aunque sean las más accesibles, y aprovechar el envión para avanzar también con pliegos de jueces.

La reforma política debe comenzar asimismo por el Senado, aunque sigue en plena negociación. Es una prioridad para Santilli. El Gobierno se entusiasma con aprovechar el buen vínculo del dirigente del PRO con los gobernadores, construido durante estos meses al frente del Ministerio del Interior. Los mandatarios son optimistas, pero también recuerdan el antecedente de Guillermo Francos, que recorrió el mismo camino sin lograr destrabar los reclamos provinciales.

En un escenario donde todavía no aparecen novedades en la oferta electoral, comineza a calibrarse estrategias. Y la reforma política se vuelve una pieza clave, siempre y cuando se cumpla la primera condición: que la mejora económica, de una vez por todas, llegue al bolsillo.

El nuevo tablero

El esquema que tantea Santilli incluye no solo el fin de las PASO —tal como estaba previsto originalmente—, sino también el regreso de las colectoras, una figura que, además de polémica, exigirá una compleja ingeniería para adaptarla a la boleta única de papel.

Las cartas ya están sobre la mesa y hay gobernadores dialoguistas que no ven con malos ojos esa posibilidad. Sobre todo aquellos que no responden a jefaturas nacionales, cada vez menos gravitantes. Peronistas, radicales y dirigentes surgidos del PRO analizan la posibilidad de colgar candidatos a legisladores nacionales de la línea presidencial de Javier Milei, especialmente en aquellos distritos donde los oficialismos provinciales podrían perder por la dispersión del voto.

En la vieja lista sábana el mecanismo era sencillo: varias boletas con la misma candidatura presidencial y distintas ofertas legislativas, a las que podían sumarse también postulantes a gobernador si coincidían las fechas del llamado a las urnas. Con la BUP el desafío cambia. Habrá que hacer coincidir, en un mismo casillero presidencial, distintas listas legislativas. La propia configuración de la papeleta hace difícil imaginar más de dos colectoras. Será un desafío también para diseñadores gráficos.

Esa posibilidad fue eliminada en 2019, durante el macrismo, bajo el argumento de corregir fallas institucionales. Llamará ahora la atención ver al PRO avalando su regreso. También a buena parte del Gobierno, convertido en una suerte de "macrismo sin Macri" tras el empoderamiento de Santilli; algo muy distinto de aquel "mileísmo sin Milei" que añoraba parte del círculo rojo y que alimentó —¿alimenta todavía?— las expectativas de dirigentes como el propio Mauricio Macri.

Con este debate vuelve a quedar expuesto un dato político: la reforma que piensa impulsar el Gobierno tiene que calzar con las necesidades electorales de Milei en 2027. Los discursos anticasta y anticorrupción quedaron relativizados por episodios como el de Adorni. El diseño institucional empieza a acomodarse también a la estrategia electoral.

Primera vuelta sí... ¿balotaje también?

Para los gobernadores la alternativa puede resultar útil bajo una primera concesión que debería hacer el oficialismo: retomar la "tesis Caputo" de 2025. Es decir, jugar a media máquina en aquellas elecciones provinciales donde existan acuerdos políticos.

Desde ya, en 2027 esa estrategia encontrará una resistencia que no existía dos años antes. Hay dirigentes libertarios con el mandato de construir territorialidad y proyectar candidaturas propias en cada provincia. Allí donde la discusión se tense, será cuestión de administrar cuántos recursos se destinan a cada campaña. Tampoco LLA dispone hoy de candidatos capaces de arrasar por peso propio. Una campaña austera puede dinamitar cualquier posibilidad.

Pero los gobernadores guardan otra carta. Y Santilli, que no es Adorni, lo tiene perfectamente claro. El entendimiento alcanza a la primera vuelta, cuando los mandatarios juegan la suerte de sus diputados y senadores. Para un eventual balotaje, la lógica cambia por completo.

"No hay gobernador que vaya a militar a Milei en una segunda vuelta", resumen desde una provincia donde las conversaciones ya comenzaron. Sobre todo si quien llega a esa instancia frente al Presidente —que hoy aparece por encima de los 30 puntos en las encuestas— es una figura de centroderecha, un casillero —el del "mileísmo sin Milei"— que todavía permanece vacante y donde flotan nombres renovables: desde una escindida Patricia Bullrich hasta Victoria Villarruel, un outsider como Jorge Brito, algún gobernador joven capaz de aglutinar adhesiones o, por qué no, un peronista de saco y corbata.

El otro problema

El problema de la segunda vuelta no será exclusivo de Milei si los aliados lo abandonan una vez asegurado el ingreso de los propios al Congreso. El peronismo también puede enfrentar una dificultad semejante. Sergio Massa, de hecho, retuvo poco del caudal que había obtenido en la primera vuelta.

Las colectoras también podrían servir para ordenar la interna bonaerense del Partido Justicialista (PJ), permitiendo que listas kirchneristas y no kirchneristas confluyan detrás de una misma candidatura presidencial. Aunque, claro está, el peronismo sigue prefiriendo las PASO para resolver sus disputas.

En ese contexto, Axel Kicillof continúa sosteniéndose como candidato presidencial en medio de la tormenta. El kirchnerismo ensaya alternativas e incluso fantasea con sumar a Cristina Kirchner a alguna lista para aumentar la presión política (donde todos saben que la Justicia Electoral no lo permitirá). Si el gobernador bonaerense llega entero a la elección será número puesto. Otra cosa será garantizar que el impulso de la primera vuelta se traslade al balotaje. El fantasma de Daniel Scioli sigue presente.

Desde el territorio, la figura del futuro gobernador volverá a ser decisiva. Si el peronismo llega unido en la provincia de Buenos Aires, difícil que se le escape, con el desgaste que el modelo de Milei viene generando en el conurbano. Esa ecuación ya la admiten en LLA y, según sostienen, pudo haber influido en la llegada de Santilli a la silla eléctrica de la Jefatura de Gabinete. Si los libertarios se sintieran cómodos con el panorama electoral, ese cargo seguiría siendo una mochila demasiado pesada.

Si esa hipótesis resulta correcta, tampoco será lo mismo que el sucesor de Kicillof sea un kirchnerista puro o un dirigente del riñón del gobernador. Por eso el mandatario ordenó bajar el tono de la interna, poner la otra mejilla frente a las diatribas de dirigentes como Mario Ishii o Sergio Berni, que aprovecharon incluso la tribuna de la Legislatura bonaerense.

Así, el postulado que algunas segundas líneas hicieron llegar a La Plata sigue sin terminar de cerrar: "La candidatura presidencial para vos; la de gobernador, para nosotros". Mientras continúan las especulaciones sobre una nueva reunión entre Kicillof y Cristina, con Sergio Massa nuevamente movilizado como garante de la unidad, el nombre para la gobernación sigue apuntando a un dirigente capaz de superar los vetos cruzados de ambos espacios.

La primera tarea del peronismo es revivir a Adorni cada mañana. La segunda, ordenar ese ajedrez electoral mientras especula también con un eventual fin de las PASO. Porque la salida del exjefe de Gabinete alivió al Gobierno. Y, paradójicamente, le quitó a la oposición el adversario que más la ayudaba.