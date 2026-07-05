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5 de julio 2026 - 12:14

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 5 de julio en el Mundial 2026

Messi Salah
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La Albiceleste realizará este domingo su última práctica en Miami antes de trasladarse a Atlanta, donde el martes enfrentará a Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección argentina afrontará este domingo su último entrenamiento en Miami antes de viajar a Atlanta, donde el martes enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni aprovechará la práctica para definir los últimos detalles tácticos y despejar las dudas en torno a la formación.

Después del triunfo frente a Cabo Verde, varios futbolistas terminaron con diferentes molestias físicas, por lo que el entrenador evalúa posibles modificaciones en el equipo titular. La evolución de esos jugadores será clave para determinar el once que buscará el pase a los cuartos de final.

Una vez finalizada la práctica, la delegación argentina partirá rumbo a Atlanta para instalarse de cara al encuentro, que se disputará el martes 7 de julio desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium. Allí, la Albiceleste buscará dar un nuevo paso en su camino hacia la defensa del título mundial.

Así están los cuartos de final del Mundial 2026: todos los cruces, el fixture completo y cuándo se juega cada partido

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, el primer partido en Miami será el 17 entre Arabia Saudita y Uruguay.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, el primer partido en Miami será el 17 entre Arabia Saudita y Uruguay.

El Mundial 2026 ya dejó atrás la fase de grupos y atraviesa la primera ronda de eliminación directa. La histórica ampliación a 48 selecciones dio lugar por primera vez a los 16avos de final, una instancia inédita que definió el cuadro de octavos. Ahora ya se conocieron los primeros clasificados a cuartos (Francia y Marruecos), a la espera del resto de equipos, entre ellos la Selección argentina que enfrentará a Egipto este martes, para avanzar a esa instancia. Todos los cruces de esta fase eliminatoria de la Copa del Mundo, cómo sigue el fixture y el cuadro completo camino a la gran final.

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Egipto se muestra confiado en la previa ante Argentina y minimiza la presencia de Lionel Messi: "Tenemos a Salah"

El cuerpo técnico de Egipto se mostró confiado en la antesala del cruce ante la Selección argentina por los octavos de final del Mundial 2026, y dejó en claro que no existe temor por la presencia de Lionel Messi, al tiempo que destacaron el liderazgo de su figura, Mohamed Salah.

En la previa del encuentro, Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico dirigido por su hermano Hossam Hassan, fue categórico al referirse al desafío que representa enfrentar al capitán argentino y remarcó que el equipo está enfocado en su propio funcionamiento.

El posible camino de Argentina hacia la final del Mundial 2026 y los rivales que se podría cruzar

La Selección argentina ganó este viernes el primer partido de la fase eliminatoria del Mundial 2026 ante Cabo Verde por los 16avos de final. El equipo de Lionel Scaloni dio el primer paso en los cruces directos y accedió a la siguiente instancia, donde espera Egipto.

El encuentro ante los Faraones se jugará el martes 7 de julio, en lo que será un nuevo desafío para la Albiceleste. A diferencia de la primera fase, donde todavía existe margen de recuperación, en esta etapa del certamen cada partido será una final. El premio para el ganador será avanzar a los cuartos de final y continuar el camino hacia la definición del torneo, prevista para el 19 de julio en Nueva York.

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El historial entre la Selección argentina y Egipto

Fue una jornada sufrida para la Selección argentina y Egipto, que se encontrarán en octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni le ganó 3 a 2 a Cabo Verde y chocará nuevamente contra un equipo africano. En este caso, los egipcios superaron en 16vos a Australia por penales.

Los seleccionados de África vienen siendo la sensación del campeonato Mundial y, pese a que muchos terminaron su participación en 16vos de final, su combinación de estrategia y despliegue físico los convierte en rivales a temer. Consigueron su pasaje a octavos Marruecos y Egipto.

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Argentina clasificó a octavos y se enfrentará a Egipto en el Mundial 2026: horario, TV y dónde se juega

Argentina le ganó a Cabo Verde por 3-2 en un partido para el infarto. Los de Lionel Scaloni obtuvieron la calcificación a los octavos de final del Mundial 2026 donde se enfrentarán con Egipto.

La "Albiceleste" disputará el próximo partido de fase definitoria el martes 7 de julio ante otra selección africana. Los Faraones llegarán al duelo tras una victoria en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, luego de igualar 1 a 1 en el partido.

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Locura por el Mundial 2026: cuánto cuestan las entradas para ver la Selección argentina contra Egipto

Es la campeona defensora, es un cruce inédito y es la última Copa del Mundo con Lionel Messi: los argumentos para que la pasión nacional viaje hacia los EEUU a ver a la Selección argentina son muchos. Pero desde el primer día se conocían los altos costos de poder presenciar en vivo el Mundial 2026 y eso se ratifica con el precio de las entradas para ver al equipo de Lionel Scaloni contra Egipto, en los octavos de final.

Según pudo conocer Ámbito, y más allá de los paquetes que ofrecen agencias de viaje, las reventas para poder ver a la Selección argentina el próximo martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta parten desde los u$s2.100 en categoría 3, mientras que las entradas para la categoría 1 rondan entre los u$s3.000 y u$s3.200, según el bloque de la tribuna a la que se acceda. La particularidad es que muchas opciones de compra de los ingresos son en paquetes de entre 8 y 10 personas.

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