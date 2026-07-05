Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 5 de julio en el Mundial 2026

Egipto se muestra confiado en la previa ante Argentina y minimiza la presencia de Lionel Messi: "Tenemos a Salah"

El cuerpo técnico de Egipto se mostró confiado en la antesala del cruce ante la Selección argentina por los octavos de final del Mundial 2026, y dejó en claro que no existe temor por la presencia de Lionel Messi, al tiempo que destacaron el liderazgo de su figura, Mohamed Salah.

En la previa del encuentro, Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico dirigido por su hermano Hossam Hassan, fue categórico al referirse al desafío que representa enfrentar al capitán argentino y remarcó que el equipo está enfocado en su propio funcionamiento.