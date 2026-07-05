Selección argentina, EN VIVO: la jornada del domingo 5 de julio en el Mundial 2026

La Selección argentina afrontará este domingo su último entrenamiento en Miami antes de viajar a Atlanta, donde el martes enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni aprovechará la práctica para definir los últimos detalles tácticos y despejar las dudas en torno a la formación.
Así están los cuartos de final del Mundial 2026: todos los cruces, el fixture completo y cuándo se juega cada partido
El Mundial 2026 ya dejó atrás la fase de grupos y atraviesa la primera ronda de eliminación directa. La histórica ampliación a 48 selecciones dio lugar por primera vez a los 16avos de final, una instancia inédita que definió el cuadro de octavos. Ahora ya se conocieron los primeros clasificados a cuartos (Francia y Marruecos), a la espera del resto de equipos, entre ellos la Selección argentina que enfrentará a Egipto este martes, para avanzar a esa instancia. Todos los cruces de esta fase eliminatoria de la Copa del Mundo, cómo sigue el fixture y el cuadro completo camino a la gran final.