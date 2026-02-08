Ya se puede visitar gratis el sable corvo de San Martín en Palermo: dónde, cuándo y cómo verlo + Seguir en









La histórica arma del Libertador volvió a custodia militar y se exhibe desde este domingo en el Regimiento de Granaderos a Caballo. La entrada es libre y gratuita.

El sable corvo de San Martín

El sable corvo del General José de San Martín, una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina, ya puede visitarse de manera gratuita en el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en el histórico cuartel de Palermo. La pieza regresó a la custodia del cuerpo militar que fundó el propio Libertador, tras haber permanecido durante años en el Museo Histórico Nacional.

La reapertura al público se concretó luego de los actos conmemorativos por el Combate de San Lorenzo, y marca un nuevo capítulo en la preservación del patrimonio histórico nacional. Desde este domingo, vecinos y turistas pueden acercarse a conocer de cerca el arma que acompañó a San Martín en la gesta emancipadora de América.

Cómo y cuándo visitar el sable corvo El Regimiento de Granaderos a Caballo difundió el cronograma oficial para quienes deseen recorrer la muestra y observar el sable en su nuevo ámbito de exhibición:IP

Lugar: Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”

Dirección: Av. Luis María Campos 554 , CABA

Días: De miércoles a domingo y feriados

Horario: De 11 a 19 horas

Entrada: Libre y gratuita Sable corvo de San Martín La reapertura al público se concretó luego de los actos conmemorativos por el Combate de San Lorenzo, y marca un nuevo capítulo en la preservación del patrimonio histórico nacional. Presidencia El traslado del sable desde un espacio civil a uno militar fue dispuesto por el Gobierno nacional, con el objetivo de que la reliquia sea resguardada por el cuerpo de élite creado en 1812. La medida busca reforzar el valor simbólico del arma y su vínculo directo con la historia del Ejército argentino.