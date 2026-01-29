Murió Roberto Pianelli, referente sindical de Metrodelegados + Seguir en









El gremialista estaba internado en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Fue una de las principales caras del sindicalismo combativo y referente en las luchas por mejores condiciones laborales en el transporte.

Roberto Pianelli tenía 59 años.

El sindicalismo argentino despidió este jueves a Roberto “Beto” Pianelli, histórico secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Metrodelegados), quien falleció a los 59 años mientras estaba internado en la Ciudad de Buenos Aires, según confirmó el gremio.

La noticia fue difundida por la propia organización sindical, que despidió a Pianelli con un mensaje en sus redes sociales: “Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli. ¡Hasta la victoria siempre!”.

Pianelli lideró la AGTSyP desde 2011, tras años de lucha por el reconocimiento gremial y la representatividad de los trabajadores del subte. Su figura se consolidó como una de las más visibles del sindicalismo de base en el ámbito del transporte porteño.

¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/6TcSexAHH4 — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) January 29, 2026 Desde Emova, empresa concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires, manifestaron sus condolencias a la familia, amigos y compañeros. A través de un comunicado, señalaron que el equipo directivo quedó a disposición de los allegados del dirigente sindical para brindar el acompañamiento necesario en este momento de dolor.

Una figura central del sindicalismo del subte y de los conflictos laborales en el transporte porteño A lo largo de su trayectoria, fue protagonista de numerosas protestas y reclamos por mejoras en las condiciones laborales, la seguridad e higiene en el trabajo bajo tierra y la defensa de los derechos de los trabajadores frente a concesionarias y autoridades.

Una de las causas que marcó su activismo reciente fue la denuncia sobre la presencia de asbesto en los vagones del subte, un material nocivo cuya eliminación fue objeto de fuertes reclamos sindicales y que tuvo repercusión en la agenda pública y judicial. La lucha por la reducción de la jornada laboral, la provisión de equipos adecuados y la mejora de las condiciones de trabajo constituyeron ejes centrales de su gestión, que siempre combinó la reivindicación gremial con la presión política. La muerte de Pianelli deja un vacío en el movimiento sindical del subte, donde era una figura de referencia para trabajadores y delegados, y refleja también las tensiones y desafíos que enfrenta el sector en un contexto de reclamos persistentes. Compañeros de lucha, dirigentes sociales y políticos expresaron su conmoción por el fallecimiento y destacaron el rol que tuvo en dar visibilidad a problemas laborales muchas veces subestimados en la agenda pública.

