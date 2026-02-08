Hasta cuándo tengo tiempo para presentar la documentación de la Ayuda Escolar Anual de ANSES y recibir $85.000 + Seguir en









El organismo previsional entrega una ayuda económica extra para aquellos beneficiarios de sus prestaciones que la precisen para seguir adelante con su educación.

Una vez aprobado el trámite, el pago se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH, SUAF u otra prestación de ANSES.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordaron que el pago de la Ayuda Escolar no es totalmente automático en todos los casos. Si bien el organismo realiza el depósito de forma automática en marzo para muchos beneficiarios, es obligatorio acreditar la escolaridad cada año mediante la presentación del Certificado Escolar, o el Formulario PS 2.68.

Aquellas personas que no presenten el formulario antes del 31 de diciembre pueden perder el beneficio o percibirlo con una demora de hasta 60 días una vez completado el trámite.

Docente Maestra Profesora Colegio Escuela Quiénes acceden a la Ayuda Escolar La Ayuda Escolar se trata de un beneficio económico destinado a niñas, niños y adolescentes en edad escolar, desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive, o sin límite de edad en el caso de personas con discapacidad:

Hasta los 4 años inclusive: acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio.

Desde los 5 años y hasta los 18 años: además de los requisitos sanitarios, se debe acreditar la asistencia obligatoria a establecimientos educativos públicos.

Residencia: tanto el titular del beneficio como la niña, el niño, adolescente y/o la persona con discapacidad deben residir en el país. Monto de la Ayuda Escolar Anual en 2026 ANSES sigue adelante con el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026, un aporte de $85.000 por hijo, que se abona una vez al año, para ayudar a afrontar los gastos del comienzo del ciclo lectivo.

El beneficio está dirigido a familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), y alcanza a niñas, niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta el mes en que cumplen 18 años inclusive.

En el caso de hijos con discapacidad, no se establece un límite de edad, siempre que concurran a establecimientos educativos, escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o cuenten con el acompañamiento de maestros particulares. Cómo tramitar la Ayuda Escolar desde Mi ANSES El paso a paso para tramitar la Ayuda Escolar Anual: Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web oficial o la aplicación móvil. Dirigirse a la sección "Hijos" y seleccionar "Presentar Certificado Escolar". Elegir "Generar Certificado" para cada hijo y completar los datos solicitados para obtener el formulario. Imprimir el certificado y llevarlo a la institución educativa para que lo completen y firmen. Sacar una foto o escanear el formulario firmado. Volver a Mi ANSES, ingresar nuevamente en "Hijos", "Presentar Certificado Escolar" y cargar el archivo correspondiente. Una vez aprobado el trámite, el pago se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH, SUAF u otra prestación de ANSES.

