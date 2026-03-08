Recategorización de oficio en Monotributo: guía paso a paso para reclamar ante ARCA

Los monotributistas que estén disconformes con la decisión de recategorización del organismo pueden presentar un descargo para apelar a este cambio.

La opción está disponible únicamente para situaciones relacionadas con ingresos informados por plataformas digitales y para contribuyentes que todavía no hayan iniciado el recurso de apelación por la vía tradicional.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó un nuevo procedimiento simplificado para manifestar disconformidad ante las recategorizaciones de oficio en el Monotributo . La medida apunta a facilitar el trámite para aquellos contribuyentes que consideran que los ingresos detectados por plataformas digitales no corresponden a cobros vinculados con su actividad económica .

En estos casos, los monotributistas podrán presentar su disconformidad hasta el 16 de marzo inclusive . La principal novedad es que ya no será necesario realizar un descargo mediante Presentaciones Digitales, ni adjuntar documentación adicional , salvo que el organismo la solicite posteriormente para analizar el caso.

La recategorización de oficio es un procedimiento mediante el cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modifica automáticamente la categoría de un monotributista, cuando detecta inconsistencias en su situación fiscal . Esto ocurre cuando el organismo considera que los ingresos o movimientos registrados no coinciden con la categoría en la que está inscripto el contribuyente dentro del régimen.

En el Monotributo cada categoría se define según distintos parámetros, como los ingresos brutos anuales, el consumo de energía, el alquiler del local y otros indicadores de la actividad económica . Cuando ARCA detecta que esos parámetros superan los límites declarados, puede reubicar al contribuyente en una categoría superior, sin que este haya realizado la recategorización por su cuenta .

Este proceso suele basarse en cruces automáticos de información que el organismo obtiene de diferentes fuentes. Entre ellas se encuentran movimientos bancarios, operaciones con tarjetas, datos informados por plataformas de pago, billeteras virtuales o facturación electrónica . Si estos registros muestran ingresos mayores a los declarados, el sistema puede considerar que el contribuyente debería tributar en una categoría más alta .

La recategorización de oficio puede afectar al monotributista, porque implica pagar un monto mensual mayor. Además, el organismo podría reclamar diferencias de impuestos de períodos anteriores. En algunos casos también pueden aplicarse multas o intereses, si se determina que hubo una categorización incorrecta durante un tiempo prolongado.

Por esta razón, cuando un contribuyente considera que la recategorización se basó en información que no corresponde a su actividad real, tiene la posibilidad de presentar una disconformidad o iniciar un reclamo para que el organismo revise la situación. Esto es especialmente común cuando los movimientos detectados corresponden a transferencias personales o ingresos que no forman parte de la facturación del monotributista.

Cómo saber si fuiste recategorizado de oficio

Los monotributistas pueden verificar si fueron recategorizados de oficio por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de los servicios digitales del organismo. Este control es importante, porque una recategorización automática puede modificar el monto mensual a pagar dentro del régimen simplificado.

La forma más directa de saberlo es ingresar al portal oficial de ARCA con CUIT o CUIL y clave fiscal. Una vez dentro, hay que acceder al servicio “Monotributo”, donde el sistema muestra la categoría actual del contribuyente y si hubo cambios realizados por el organismo.

En caso de que exista una modificación, el sistema suele mostrar una notificación o mensaje, indicando que la categoría fue ajustada de oficio, junto con los motivos que originaron la medida. Estos cambios generalmente se basan en cruces de información fiscal, como movimientos bancarios, operaciones con tarjetas, facturación electrónica o datos reportados por plataformas de pago y billeteras virtuales.

Otra forma de enterarse es revisando el Domicilio Fiscal Electrónico, ya que ARCA suele enviar allí comunicaciones formales cuando se produce una recategorización automática. También puede aparecer un aviso dentro de la sección “Mis notificaciones” del portal.

Si el contribuyente detecta que fue recategorizado y considera que los datos utilizados por el organismo no corresponden a su actividad, puede manifestar su disconformidad o presentar un descargo para que la situación sea revisada. En algunos casos, el sistema incluso habilita un botón específico para iniciar el trámite de revisión de manera simplificada.

monotributo

El nuevo procedimiento para impugnar la decisión de la AFIP

ARCA incorporó un botón específico dentro del sistema para expresar la disconformidad con la recategorización de oficio. Esta herramienta permite iniciar el reclamo de manera más rápida y sencilla, sin tener que presentar un recurso de apelación formal.

La opción está disponible únicamente para situaciones relacionadas con ingresos informados por plataformas digitales y para contribuyentes que todavía no hayan iniciado el recurso de apelación por la vía tradicional.

El objetivo del mecanismo es agilizar la revisión de aquellos casos en los que la recategorización podría haberse generado por información incorrecta o mal interpretada, especialmente cuando los movimientos registrados por plataformas de pago no representan ingresos reales por la actividad del contribuyente.