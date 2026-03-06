Arca vs. billeteras virtuales: el temor de los comercios por ser recategorizados + Seguir en









Contadores y asesores tributarios detectaron que en varios casos los montos informados por plataformas de pago fueron computados bajo un régimen equivocado.

Cuando los valores superan los límites de la categoría máxima vigente, el sistema puede presumir subdeclaración de ingresos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a quedar en el centro de la escena, tras una serie de recategorizaciones de oficio en el Monotributo, que impactaron en pequeños comercios y prestadores de servicios que operan con billeteras digitales. El foco está puesto en cómo los sistemas automáticos cruzan información y pueden interpretar movimientos financieros como ventas gravadas, aun cuando no siempre lo sean.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuando el volumen declarado ante ARCA supera los topes de la categoría vigente, el sistema ajusta de oficio e incluso puede activar la exclusión del régimen simplificado.

El esquema de control se apoya en la Resolución General 4614/2019, que divide la información en dos grandes bloques: Título I y Título II. La diferencia técnica entre ambos regímenes informativos resulta determinante para definir si un movimiento es considerado venta o simple transferencia.

En el Título I, los procesadores de pago deben informar:

CUIT del vendedor

Rubro declarado.

CBU o CVU asociada.

Monto total de operaciones cobradas por medios electrónicos.

Comisión percibida por la plataforma. Estos datos se tratan como facturación procesada electrónicamente y se presumen ingresos vinculados a la actividad.

En el Título II, en cambio, las billeteras virtuales reportan: Altas y bajas de cuentas.

Saldos mensuales.

Ingresos y egresos.

Transferencias.

Rendimientos financieros. El problema surge cuando transferencias personales, reintegros o movimientos entre cuentas propias aparecen asociados a cuentas configuradas como “negocio”. Si el sistema los clasifica como operaciones del Título I, el cruce automático mensual puede elevar artificialmente la facturación atribuida al contribuyente. El artículo 20 del Anexo de la Ley 24.977 habilita la exclusión de pleno derecho cuando se detectan ingresos, gastos o depósitos incompatibles con la categoría declarada. Además, el artículo 26 inciso c) permite recategorizar de oficio y aplicar una multa equivalente al 50% del impuesto integrado y del componente previsional omitido. impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos Cuales son los datos que cruza el organismo con las billeteras virtuales El cruce central se da entre facturación electrónica emitida, montos cobrados por QR o link de pago y datos bancarios o de CVU. El sistema compara ingresos declarados en cada período con el total informado por plataformas digitales y detecta diferencias en cuestión de segundos. También se contrastan: Depósitos bancarios.

Acreditaciones en cuentas virtuales.

Consumos con tarjetas.

Compras vinculadas a la actividad. En esquema de fiscalización digital permanente, un error de clasificación puede transformarse en recategorización con consecuencias fiscales significativas, por lo que se recomienda mantener separadas cuentas personales y comerciales, revisar reportes mensuales y descargar comprobantes detallados.

Temas ARCA