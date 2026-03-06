Reforma laboral: gremio de jerárquicos de ARCA adquirió personería y anticipó que negociará convenio colectivo

La Unión Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos se declaró en capacidad de representar a sus afiliados en las mesas paritarias tras una modificación introducida por la ley 27.802.

El gremio UPSAFIP emitió un comunicado en el que destaca los cambios introducidos por la reforma laboral sobre la personería jurídica.

A través de las modificaciones que introdujo la reforma laboral sobre la ley de Asociaciones Sindicales, el gremio de Unión Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP) -actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , anunció que adquirió personería jurídica y se declaró en capacidad de representar a los intereses de los trabajadores del organismo. Anticiparon que buscarán negociar "en igualdad de condiciones" el convenio colectivo.

"Estamos atravesando un cambio de paradigma. La reciente reforma laboral , a través de su art.140 de la Ley de Modernización Laboral Nro. 27802 ha marcado un antes y un después para nuestra organización", señalaron.

En ese sentido, explicaron que mediante la nueva redacción del artículo 23 de la Ley 23.551 "se termina la era de las exclusiones" . "Hoy, nuestra Simple Inscripción evoluciona hacia una capacidad plena para representar legalmente tus intereses colectivos", afirmaron.

El artículo 140 de la reforma indica que la asociación gremial adquirirá personería jurídica "a partir de su inscripción". Además, señala que de esta manera tendrá derechos a "peticionar y representar, a solicitud de parte, los intereses individuales de sus afiliados" y "representar los intereses colectivos de sus afiliados en su ámbito personal y territorial", entre otros aspectos.

El gremio de ARCA señaló que la promulgación de la ley y sus modificaciones les permitirá pasar "de la Incertidumbre a la Negociación real". "Ya no hay lugar para excusas. UPSAFIP es hoy, por derecho propio, un gremio con voz y voto en la mesa paritaria", señalaron.

"Estamos listos para negociar en igualdad de condiciones el Convenio Colectivo que el personal jerárquico de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero merece", anticiparon en un comunicado difundido este viernes.

Respecto a los objetivos y al compromiso que guiará la acción sindical de UPSAFIP, manifestaron que se basa en tres ejes. Por un lado, la defensa de la carrera y la estabilidad: "Entendemos tu preocupación por la continuidad y tus ingresos. No somos observadores, somos protagonistas de la defensa de tu compromiso y profesionalismo".

También marcaron la "representatividad transparente" como otro pilar del gremio. "Queremos paritarias que reconozcas, compañeros que caminen los mismos pasillos que vos, con capacidad técnica y ética para defender tu calidad de vida", enfatizaron.

Por último, anticiparon que trabajarán para conquistar "un Convenio a la medida". "Vamos por un marco laboral que no solo proteja tu salario, sino que jerarquice tu función y te devuelva la tranquilidad de trabajar con orgullo", les remarcaron a los afiliados. .

“Si con herramientas limitadas logramos grandes avances, imaginate lo que vamos a construir ahora, con pleno reconocimiento legal y la fuerza de tu acompañamiento”, dijeron y recalcaron que "es momento de actuar" ya que "la transformación de la AFIP en ARCA requiere de un sindicato que esté a la altura" del nivel profesional de los trabajadores. "No buscamos solo gestionar; buscamos que vuelvas a sentirte bien en tu lugar de trabajo, que recuperes la sonrisa y la seguridad de un futuro sólido", cerraron.