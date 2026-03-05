La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclaró recientes versiones que generaron inquietud entre pequeños contribuyentes sobre la recategorización del Monotributo. El organismo precisó que los movimientos en billeteras virtuales solo se analizan cuando corresponden a operaciones comerciales, no a transferencias personales. Esta distinción busca evitar confusiones y garantizar que el proceso de recategorización se base en datos vinculados a la actividad económica real de los contribuyentes.
Por qué los movimientos de tus billeteras virtuales son claves para ARCA en la recategorización de oficio
El organismo fiscal aclaró las confusiones sobre el análisis de movimientos en las plataformas digitales y cómo afectan a los contribuyentes.
Plan de pagos con condonación de intereses y multas para entidades y profesionales asistenciales de discapacitados
Plan de pagos con condonación de intereses y multas para entidades y profesionales asistenciales de discapacitados
El Gobierno destacó que ARCA no considera transferencias entre cuentas propias, préstamos, regalos o propinas para recategorizar a los monotributistas. El foco está puesto en los cobros realizados mediante tarjetas de crédito, débito o pagos con código QR, que reflejan ingresos comerciales. Esta medida busca prevenir inconsistencias tributarias sin afectar transacciones ajenas a la actividad económica declarada.
La aclaración de ARCA en la recategorización de oficio: qué pasa con las billeteras virtuales
ARCA explicó que el análisis se centra en cobros comerciales electrónicos, no en transferencias personales. Si el organismo detecta ingresos por medios digitales superiores a los declarados, notifica al contribuyente y le otorga 15 días para justificar la diferencia. Solo si no se presenta una explicación válida, se procede a la recategorización de oficio.
Además, se aclaró que las billeteras virtuales solo reportan datos a ARCA cuando los movimientos superan $50 millones mensuales. Esto significa que los traspasos habituales entre familiares o cuentas propias no forman parte del esquema de fiscalización. El objetivo es evitar que operaciones no vinculadas a la actividad económica influyan en la recategorización.
Cómo apelar la recategorización de oficio
El proceso de recategorización del Monotributo es semestral y puede realizarse de manera voluntaria. Si el contribuyente no ajusta su categoría, ARCA lo hace de oficio, pero siempre en base a información fiscal vinculada a la actividad económica declarada.
En caso de discrepancias, el contribuyente puede presentar una apelación dentro del plazo establecido. Para ello, debe aportar documentación que respalde sus ingresos reales, como facturas, comprobantes de ventas o declaraciones juradas. ARCA evalúa estos documentos antes de confirmar cualquier cambio de categoría.
Monotributo: escalas vigentes
Las categorías del Monotributo en 2026 se definen según los siguientes topes anuales de facturación:
-
Categoría A: Hasta $10.277.988
Categoría B: Hasta $15.057.146
Categoría C: Hasta $21.115.014
Categoría D: Hasta $26.224.725
Categoría E: Hasta $30.850.047
Categoría F: Hasta $38.222.217
Categoría G: Hasta $45.504.097
Categoría H: Hasta $69.092.343
Categoría I: Hasta $77.351.936
Categoría J: Hasta $88.572.037
Categoría K: Hasta $108.357.083
Superar estos montos obliga al contribuyente a recategorizarse o, en caso de exceder el límite máximo del régimen, a migrar al régimen general de IVA y Ganancias.
