Por qué los movimientos de tus billeteras virtuales son claves para ARCA en la recategorización de oficio

El organismo fiscal aclaró las confusiones sobre el análisis de movimientos en las plataformas digitales y cómo afectan a los contribuyentes.

ARCA: las razones por las que los movimientos en las billeteras virtuales pueden ser claves para la recategorzación del monotributo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aclaró recientes versiones que generaron inquietud entre pequeños contribuyentes sobre la recategorización del Monotributo. El organismo precisó que los movimientos en billeteras virtuales solo se analizan cuando corresponden a operaciones comerciales, no a transferencias personales. Esta distinción busca evitar confusiones y garantizar que el proceso de recategorización se base en datos vinculados a la actividad económica real de los contribuyentes.

El Gobierno destacó que ARCA no considera transferencias entre cuentas propias, préstamos, regalos o propinas para recategorizar a los monotributistas. El foco está puesto en los cobros realizados mediante tarjetas de crédito, débito o pagos con código QR, que reflejan ingresos comerciales. Esta medida busca prevenir inconsistencias tributarias sin afectar transacciones ajenas a la actividad económica declarada.

ARCA La aclaración de ARCA en la recategorización de oficio: qué pasa con las billeteras virtuales ARCA explicó que el análisis se centra en cobros comerciales electrónicos, no en transferencias personales. Si el organismo detecta ingresos por medios digitales superiores a los declarados, notifica al contribuyente y le otorga 15 días para justificar la diferencia. Solo si no se presenta una explicación válida, se procede a la recategorización de oficio.

Además, se aclaró que las billeteras virtuales solo reportan datos a ARCA cuando los movimientos superan $50 millones mensuales. Esto significa que los traspasos habituales entre familiares o cuentas propias no forman parte del esquema de fiscalización. El objetivo es evitar que operaciones no vinculadas a la actividad económica influyan en la recategorización.

Cómo apelar la recategorización de oficio El proceso de recategorización del Monotributo es semestral y puede realizarse de manera voluntaria. Si el contribuyente no ajusta su categoría, ARCA lo hace de oficio, pero siempre en base a información fiscal vinculada a la actividad económica declarada.

En caso de discrepancias, el contribuyente puede presentar una apelación dentro del plazo establecido. Para ello, debe aportar documentación que respalde sus ingresos reales, como facturas, comprobantes de ventas o declaraciones juradas. ARCA evalúa estos documentos antes de confirmar cualquier cambio de categoría. Monotributo: escalas vigentes Las categorías del Monotributo en 2026 se definen según los siguientes topes anuales de facturación: Categoría A: Hasta $10.277.988

Categoría B: Hasta $15.057.146

Categoría C: Hasta $21.115.014

Categoría D: Hasta $26.224.725

Categoría E: Hasta $30.850.047

Categoría F: Hasta $38.222.217

Categoría G: Hasta $45.504.097

Categoría H: Hasta $69.092.343

Categoría I: Hasta $77.351.936

Categoría J: Hasta $88.572.037

Categoría K: Hasta $108.357.083 Superar estos montos obliga al contribuyente a recategorizarse o, en caso de exceder el límite máximo del régimen, a migrar al régimen general de IVA y Ganancias.

