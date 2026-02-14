Rechazaron la excarcelación de tres mujeres acusadas de extorsionar al soldado que se suicidó en Olivos

La Justicia federal rechazó la excarcelación de tres mujeres acusadas de integrar una banda que extorsionaba a hombres a través de aplicaciones. La organización operaba desde cárceles bonaerenses y uno de los hechos derivó en el suicidio del soldado Rodrigo Gómez.

El soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos tenía 21 años.

Tres mujeres continuarán detenidas en el penal de Olmos luego de que se les rechazara el pedido de excarcelación, acusadas de integrar la organización que extorsionaba a hombres a través de aplicaciones, en una causa que tiene como víctima al soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en la Quinta de Olivos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y de acuerdo con el sitio Fiscales.gob, la banda estaba integrada además por otros tres hombres que operaban desde las cárceles bonaerenses de Magdalena y Olmos, una cuarta mujer y otras personas que aún no fueron identificadas.

La medida fue tomada por la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado , en línea con lo dictaminado por el fiscal Federico Iuspa , a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción.

La organización habría operado, al menos, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado, y se le atribuyen en principio tres hechos, entre otros muchos aún pendientes de esclarecimiento.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , explicó que los siete reclusos operaban la organización desde unidades penitenciarias, mientras que las mujeres cumplían el rol de recaudadoras y se encargaban de retirar el dinero entregado por las víctimas de las extorsiones, entre ellas el soldado Gómez.

En la misma conferencia de prensa, Arroyo Salgado advirtió: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.

El suicidio del soldado Gomez

La causa se inició el 16 de diciembre pasado, tras el hallazgo del cuerpo del joven de 21 años, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, quien se quitó la vida en una garita de la residencia presidencial, donde cumplía funciones de custodia.

El soldado dejó una carta en la que se despidió de su familia, pidió perdón y expresó la angustia que le generó haber sido víctima de la organización delictiva.

En ese contexto, la defensa de tres de las mujeres solicitó la excarcelación, pero el fiscal Iuspa se opuso al considerar la gravedad de los hechos, la posible existencia de más damnificados y el desenlace trágico del caso, que evidencian riesgos procesales concretos.

La magistrada coincidió con esos argumentos y rechazó los pedidos al señalar que persisten riesgos de entorpecimiento de la investigación y de reiteración delictiva, mientras se aguardan los resultados del análisis de los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar nuevos elementos a la causa.