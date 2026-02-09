Muerte en la Quinta de Olivos: revelan que una banda de presos extorsionó al soldado

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que los implicados se contactaron con la víctima a través de una aplicación de citas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la jueza Sandra Arroyo Salgado anunciaron la caída de la denominada “PYME del delito”. También estuvieron presentes el jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Alejandro Rolle, y el jefe de la Gendarmería Nacional, Comandante General Claudio Brilloni.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , anunció la detención de siete presos que habrían extorsionado al soldado Rodrigo Gómez , de 21 años, quien se suicidó el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos .

Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Monteoliva sostuvo que los implicados se contactaron con la víctima a través de una app de citas con un perfil falso denominado “Julieta Ayelén Cardozo”.

Por su parte, la magistrada explicó que los siete reclusos operaban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena, a la vez que repasó otros casos similares.

