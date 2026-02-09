La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció la detención de siete presos que habrían extorsionado al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se suicidó el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos.
Muerte en la Quinta de Olivos: revelan que una banda de presos extorsionó al soldado
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que los implicados se contactaron con la víctima a través de una aplicación de citas.
Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Monteoliva sostuvo que los implicados se contactaron con la víctima a través de una app de citas con un perfil falso denominado “Julieta Ayelén Cardozo”.
Por su parte, la magistrada explicó que los siete reclusos operaban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena, a la vez que repasó otros casos similares.
Muerte del soldado en la Quinta de Olivos: quién y cómo encontró el cuerpo de Rodrigo Gómez
Un soldado de 21 años identificado como Rodrigo Gómez fue encontrado muerto en la Quinta de Olivos en las últimas horas. Con una investigación ya en curso, ahora se conoció quién lo reconoció y cómo fue el momento del hallazgo.
El joven soldado de 21 años fue encontrado este martes durante su turno de trabajo, mientras se realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial, según indicaron desde el Gobierno.
Muerte en la Quinta de Olivos: quién encontró a Rodrigo Gómez
Gómez se encontraba de guardia al momento de ser encontrado por un compañero en uno de los puestos internos, según comunicado del Gobierno.
También se encontró una carta de despedida para su familia en la que habría reconocido tener deudas. Su cuerpo presentaba signos de disparo a la altura de su cabeza y la Justicia maneja la posibilidad de suicidio.
Muerte del soldado en la Quinta de Olivos: la Justicia ordenó la autopsia de Rodrigo Gómez
La Justicia ordenó este martes que se le realice la autopsia al soldado Rodrigo Gómez, encontrado sin vida en la Quinta de Olivos, para esclarecer las circunstancias de su muerte. Tenía 21 años y había dejado una carta.
La autopsia de Gómez se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con la investigación a cargo de la jueza Arroyo Salgado.
La causa quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja junto a la PFA bajo las directivas del juzgado.
