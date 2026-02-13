La carta del soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos: "Lo lamento mamá por esta estúpida decisión"

Rodrigo Gómez apareció muerto durante su guardia en la residencia presidencial. En las últimas horas, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteolvia, dio a conocer un texto de su puño y letra.

Rodrigo Gómez terminó con su vida el 16 de diciembre tras sufrir extorsiones de parte de una banda criminal.

Rodrigo Gómez, el soldado que el 16 de diciembre se suicidio de un balazo en la cabeza en la Quinta de Olivos , escribió de puño y letra una carta de despedida antes de tomar la fatídica decisión que terminó con su vida luego de ser víctima de una extorsión. “Gracias a todos. Lo lamento mucho”, expresó. Cómo era la trama de la coacción de la banda criminal.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindó una conferencia de prensa junto a la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, en la que dieron a conocer nuevo material sobre la muerte del efectivo que apareció muerto a mitad de diciembre durante su guardia.

“Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. Estoy con problemas legales y muchas deudas. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así, no le tengo miedo a la muerte, sí respeto. Tengo miedo de decepcionarlos ”, escribió en una hoja de un cuaderno que fue hallada en el marco de las pericias realizadas.

El soldado sufría una extorsión por parte de una banda criminal de extorsionadores que operaba desde una penitenciaría bonaerense. Los primeros intercambios se realizaron mediante una aplicación de citas.

Luego continuaron por WhatspApp e incluyó un giro que es considerado como el detonante. La organización criminal envió un mensaje de voz de la supuesta madre de la joven en la que lo acusaba de ser un degenerado porque su hija era menor de edad. El siguiente paso era la aparición de un falso policía que ofrecía “cajonear” la denuncia judicial a cambio de dinero.

En la carta, Gómez también le habló a su madre y a su familia. “No quiero ser una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más. [Lo] lamento mamá por esta estúpida decisión”, dijo. En otro fragmento, le agradeció al Ejército por la oportunidad que tuvo de integrar sus filas. “Gracias a todos. Lo lamento mucho”, cerró.

Diseño sin título (15) Ámbito

Cómo era la trama detrás de la extorsión que terminó con la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

La Justicia develó los entramados de la banda extorsiva inculpada por la muerte del soldado en la Quinta de Olivos. “Buscá ‘estafados por Nahuel Conti’. Tengo más de un grupo con 100... 300 damnificados que son todos míos. Yo ‘puse’ a todos”. Con esa frase, uno de los miembros de la organización criminal celebraba la cantidad de personas que habían caído en la maniobra extorsiva.

La conversación quedó registrada en una escucha telefónica incorporada al expediente que instruye la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El nombre utilizado por los delincuentes fue el de Nahuel Conti, un oficial real de la Policía de la Ciudad cuya identidad fue suplantada para dar credibilidad a la maniobra.

Las víctimas creían estar siendo presionadas por un uniformado. Gómez nunca supo que detrás de las amenazas se encontraban internos alojados en la cárcel de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

“A medida que se pudo avanzar en la investigación se determinó que detrás de la manipulación extorsiva había tres delincuentes que estaban detenidos en cárceles del SPB”, afirmó Monteoliva.

soldado argentino argentina.gob.ar

La reconstrucción de los hechos

Según reconstruyó la investigación, Gómez transfirió $1.400.000 en poco más de una hora. “La extorsión fue por 1.400.000 pesos, mucho dinero para él”, señaló uno de los detectives.

El 15 de diciembre, al mediodía, el soldado recibió llamados que inicialmente no atendió. A las 17.34 se concretó una comunicación de diez minutos con una línea radicada en La Plata. Minutos después envió el comprobante de una transferencia por $213.000.

Antes de las 18 realizó otra operación por $400.000 y a las 18.38 transfirió $500.000 adicionales. Ya en la madrugada del día siguiente, cuando el joven había fallecido tras dispararse con su fusil en su puesto de guardia, los delincuentes enviaron un mensaje que decía: “No veo el comprobante”. Entre las 9.05 y las 9.22 efectuaron otras tres llamadas.