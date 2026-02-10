Indagan a la banda acusada de extorsionar al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

La investigación indica que le habrían sustraído $1,4 millones antes de su muerte. El esquema operaría de forma digital.

Los siete detenidos señalados por la extorsión a Rodrigo Andrés Gómez , el soldado del Ejército Argentino que se quitó la vida en diciembre en la Quinta de Olivos , fueron trasladados este martes al Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 de San Isidro , a cargo de la Sandra Arroyo Salgado .

Según confirmaron, Tomás Francavilla, preso y señalado como líder, y sus seis presuntos cómplices comenzaron a ser indagados por estas horas. Finalizada esa instancia, la Justicia definirá dónde quedarán alojados .

La causa avanzó a partir de una pesquisa de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina , que estableció que la organización le sustrajo $1,4 millones a la víctima antes de su muerte .

El expediente reconstruyó un esquema de extorsión digital operado desde cárceles bonaerenses , con apoyo de colaboradores en libertad.

El impulso judicial llegó luego de que la magistrada ordenara pericias de elite para esclarecer el fallecimiento. Junto al cuerpo apareció una nota que mencionaba deudas y a “ policías corruptos ”. Además, los investigadores incautaron el celular del soldado.

Un equipo forense abrió el dispositivo y halló llamadas, mensajes de WhatsApp y comprobantes de transferencias. Con esos elementos, los sospechosos fueron identificados con rapidez.

La Justicia concluyó que, si bien Gómez se suicidó, una cadena de hechos delictivos lo empujó a ese desenlace. En el centro de la trama apareció Francavilla, señalado como jefe del grupo.

Quién es el principal acusado

Francavilla, de 22 años y oriundo de San Justo, fue condenado en 2024 por el Juzgado de Garantías N.º 2 de La Matanza a tres años y diez meses por robo a mano armada. Tenía un antecedente por el mismo delito de 2022.

En las últimas horas, la División Homicidios cerró la etapa investigativa con siete allanamientos en el oeste del conurbano y en los penales de Magdalena y Olmos. Siete personas fueron detenidas, incluidos Francavilla y dos internos de la Unidad N.º 36.

La causa describió un ardid que se repitió desde la pandemia: un perfil falso en la app de citas Evermatch contactó a la víctima haciéndose pasar por una mujer. Luego intervino un supuesto policía, que lo acusó de vincularse con una menor y exigió pagos para “evitar consecuencias”.

El 15 de diciembre, a las 17:24, una llamada duró poco más de 10 minutos. De inmediato, Gómez transfirió $213 mil a una cuenta vinculada a la familia de Iara Cosentino, pareja de Francavilla y detenida como recaudadora, junto a Karen Cufré, novia de Mauricio Areco Duarte.

En la hora siguiente, el soldado realizó tres pagos más y envió los comprobantes tras cada transferencia. A las 18:25, hubo otra comunicación de cuatro minutos.

El desenlace en la Quinta de Olivos

El 16 de diciembre, a las 5 AM, Gómez se quitó la vida en su puesto de la Quinta de Olivos con su propio fusil, según determinó la autopsia. A las 5:25, uno de los extorsionadores escribió: “No veo el comprobante”. Lo llamaron otras tres veces a las 9 AM.

En poco más de una hora, la banda le extrajo $1,4 millones. La Justicia ahora define responsabilidades mientras avanzan las indagatorias de los siete acusados.