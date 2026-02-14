La NASA reveló una laguna con forma de corazón rosa en la Argentina

Se trata de Salinas Las Barrancas y deben su color a microorganismos que prosperan bajo altas concentraciones de sal. Los científicos destacaron que la interacción entre factores como el clima y la salinidad le permite moldear paisajes únicos.

La fotografía fue captada por la Estación Espacial Internacional (ISS) y tiene 10 kilómetros de ancho.

La NASA difundió una imagen captada desde el aire que reveló la particular forma de una laguna en la provincia de Buenos Aires . Se trata de la morfología de Salinas Las Barrancas, un lago salado que parece "un corazón rosa" situado a 53 kilómetros de Bahía Blanca .

La fotografía fue captada por la Estación Espacial Internacional (ISS) y publicada por el Observatorio de la Tierra. Con 10 kilómetros de ancho en su punto máximo, se trata de una cuenca poco profunda que se llena de agua tras episodios de lluvias intensas .

Sin embargo, la fuerte radiación solar de la región acelera la evaporación, dejando al descubierto extensas planicies cubiertas de cristales de sal. Este proceso natural es clave para comprender su apariencia cambiante.

El Observatorio de la Tierra de la NASA detalló que estas superficies salinas son explotadas por la población local mediante técnicas tradicionales . Dos veces al año se extraen hasta 300.000 toneladas métricas de sal, una actividad realizada entre estaciones lluviosas, y que depende del equilibrio hídrico del enclave.

Su llamativa coloración rosa responde a procesos microbiológicos vinculados al alga Dunaliella salina , un organismo extremófilo capaz de prosperar en ambientes con alta concentración salina . Según el Smithsonian Magazine, durante la temporada húmeda disminuye la salinidad y el agua adquiere matices rojizos o pardos.

Cuando la evaporación incrementa la concentración de sal, el equilibrio biológico cambia. La reducción de Dunaliella salina permite que arqueas y bacterias dominen el ecosistema, intensificando el tono rosa característico. Este fenómeno convierte al lago en un laboratorio natural donde interactúan factores climáticos y biológicos.

laguna las salinas chicas Su llamativa coloración rosa responde a procesos microbiológicos vinculados al alga Dunaliella salina. Nasa

A pesar de la elevada salinidad, el entorno alberga vida adaptada a condiciones extremas. En los márgenes crece vegetación halófila y habitan aves como el cardenal amarillo y el flamenco chileno, cuyas tonalidades dependen de los carotenoides presentes en su dieta. Estos pigmentos proceden de microorganismos y pequeños crustáceos.

La imagen captada por la NASA no solo destaca por su impacto visual, sino también por su valor científico. Desde cientos de kilómetros de altitud, la agencia espacial documenta cómo la interacción entre clima, salinidad y microorganismos modela paisajes únicos en la superficie terrestre, convirtiendo este enclave argentino en un fenómeno natural de relevancia global.

