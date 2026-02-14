Revelaron vínculos comerciales entre el entorno de Jeffrey Epstein y el Grupo Faena

Los datos fueron exhibidos por los archivos del Departamento de Justicia de EEUU. Hay al menos tres puntos clave de contacto.

Documentación desclasificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó referencias directas a la Argentina y a un grupo empresario local dentro del expediente vinculado al caso Jeffrey Epstein . La revelación encendió las alarmas en la prensa local.

Una periodista de Radio Rivadavia examinó los registros en un informe especial y detalló tres episodios fechados en 2012 , 2016 y 2018 , que expusieron intercambios comerciales entre el círculo del financista y el Grupo Faena .

El antecedente más antiguo figuró el 25 de octubre de 2012 . Correos electrónicos incorporados al expediente mostraron que Jean-Luc Brunel , fundador de la agencia MC2 Model Management y señalado como colaborador clave de Epstein, reenvió a un socio una cadena de mensajes relacionada con la contratación de una modelo ucraniana para eventos organizados por el grupo argentino.

El acuerdo estableció “un compromiso por un año con garantía de 36 días de trabajo por u$s7.000 más 20% mensual , con un promedio de tres días por mes ”, además de “apariciones, presencias, reuniones con clientes (customer meetings), comunicados de prensa y sesiones fotográficas”.

En los documentos aparecieron espacios destinados a las firmas de representantes de la agencia y del grupo empresario . Brunel, quien fue detenido en París en 2020 bajo cargos de explotación sexual y luego apareció muerto en su celda, actuó como intermediario en la negociación.

En noviembre de ese mismo año, Brunel le envió un mensaje a Epstein que también quedó registrado en los archivos: “Quiero cancelar Argentina y quedarme en América la semana siguiente. ¿Dónde estarás?”.

Dolabjian aclaró que los correos “no indican ninguna actividad delictiva per se por parte del Grupo Faena ni de sus miembros”, aunque destacó que las gestiones fueron realizadas por integrantes del entramado empresarial de Epstein.

Newsletter del Core Club en 2018

El segundo episodio se produjo el 17 de julio de 2018. Ese día, Epstein recibió un correo tipo newsletter enviado por el Core Club, una institución privada financiada por él.

En el mensaje se promocionó “una oferta especial de nuestros amigos en Faena Rose”, unidad vinculada al grupo argentino dedicada a la organización de eventos. La propuesta invitó a los socios a “un viaje muy curado a Buenos Aires desde el lunes 3 al 8 de septiembre” y señaló como anfitriones a Jessica Cohen y Pablo De Ritis. “No podríamos pensar en mejores personas para hacer de guías”, indicó el texto.

La periodista sostuvo que la relevancia del documento residió en que el Core Club formó parte del entramado empresarial sostenido por Epstein. “Si fuera un newsletter cualquiera no tendría mayor significado; lo relevante es que provenía de una estructura financiada por él”, explicó.

Interés inmobiliario en 2016

El tercer punto de contacto apareció en 2016 y estuvo vinculado al interés del financista por adquirir propiedades en Faena House, en Miami.

Faena House Miami Beach MCI

El 1° de abril de 2016, su contador y colaborador cercano, Richard Kahn, le envió un artículo titulado “Los billonarios hacen olas en los condos del Faena” y agregó: “Puede ser que no sea una venta fácil para el León”, en aparente alusión a Leon Black, socio financiero de Epstein.

Meses después, Kahn remitió información sobre un penthouse valuado en u$s18 millones y otras unidades cotizadas entre u$s16 millones y u$s16,5 millones. Los intercambios reflejaron insistencia en explorar la operación, aunque los archivos no indicaron que la compra se concretara.

Alcance de la red de influencias de Jeffrey Epstein

La documentación analizada forma parte de registros públicos disponibles en el sitio oficial del Departamento de Justicia. Según el informe, los archivos permitieron reconstruir tratativas comerciales, propuestas para eventos exclusivos e intentos de inversión inmobiliaria, sin que ello constituya prueba de actividad criminal por parte del grupo argentino mencionado.

Dolabjian sostuvo que el objetivo del análisis fue “exponer la extensión de la red de influencias de Epstein y cómo sus unidades de negocio interactuaban con corporaciones internacionales de alto perfil” y anticipó que continuará revisando los archivos oficiales para detectar nuevos posibles vínculos.