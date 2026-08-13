Rematan propiedades en CABA: cómo participar y en qué montos se subastan + Agregar ámbito en









El Banco Ciudad anunció una nueva licitación online de inmuebles en distintos barrios porteños, con precios base competitivos y participación abierta a todo el país.

El Banco Ciudad realiza una subasta online de propiedades

El Banco Ciudad confirmó la realización de una nueva subasta de propiedades correspondientes a herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. La operación se llevará a cabo el 28 de agosto desde las 10, bajo modalidad 100% digital, a través de su plataforma oficial.

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En esta edición, se ofrecerán siete inmuebles entre departamentos de 2 y 3 ambientes y partes indivisas, ubicados en zonas como Almagro, Balvanera, Boedo y Recoleta.

Los valores de base parten desde u$s31.490 para un departamento de dos ambientes en Boedo y alcanzan los u$s119.398 en el caso de una unidad de tres ambientes en Recoleta.

Una modalidad que gana participación y acceso El sistema de subastas online permite que interesados de todo el país puedan participar sin necesidad de trasladarse, ampliando el alcance de estas operaciones. El proceso incluye inscripción previa —hasta 48 horas hábiles antes— y un depósito en garantía proporcional al valor base del inmueble elegido.

Desde la entidad destacaron que este tipo de remates genera alta demanda, ya que representa una alternativa atractiva tanto para quienes buscan vivienda como para inversores.

En esta edición, se ofrecerán siete inmuebles entre departamentos de 2 y 3 ambientes y partes indivisas, ubicados en zonas como Almagro, Balvanera, Boedo y Recoleta. Además, se trata de propiedades provenientes de herencias sin herederos declarados, cuyos ingresos —según la normativa vigente— se destinan al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad. Qué tener en cuenta antes de ofertar Quienes deseen participar deberán contar con usuario en la plataforma y cumplir con los requisitos administrativos. El depósito en garantía es reembolsable en caso de no resultar adjudicatario. Una vez finalizada la subasta, el ganador podrá avanzar con la firma del boleto de compraventa y gestionar la posesión del inmueble, con posibilidad de cancelar anticipadamente el saldo. Entre las propiedades destacadas aparecen unidades de hasta 90 m² en zonas consolidadas, además de opciones más accesibles que pueden representar oportunidades de entrada al mercado.