Controles a más de 400 personas en un operativo de Migraciones en Rosario

Los operativos duraron varias horas, donde el personal se dividió en diversos sectores del centro de Rosario. De todos los relevadas, las autoridades confirmaron 86 extranjeros con su documentación en regla.

Los operativos fueron realizados este martes durante varias horas, donde el personal se dividió en diversos sectores del centro de Rosario.

La Dirección Nacional de Migraciones, con apoyo de la Policía Federal Argentina , llevó a cabo un inédito operativo en la ciudad santafesina de Rosario contra extranjeros. Durante el procedimiento se controló a 420 personas en comercios del centro y en la Terminal de ómnibus Mariano Moreno.

Los operativos fueron realizados este martes durante varias horas, donde el personal se dividió en diversos sectores del centro de Rosario para concretar las inspecciones correspondientes en locales y la terminal de micros.

Entre las 420 personas relevadas, las autoridades confirmaron que había 86 extranjeros que contaban con su documentación en regla, de los cuales ocho presentaban irregularidades en su situación migratoria. Además, durante los controles, identificaron a un ciudadano chino sobre quien pesaba una orden de expulsión vigente del país.

La agencia Noticias Argentinas consultó el tema con fuentes del gobierno provincial, quienes informaron que los operativos fueron autorizados por las fuerzas federales luego de la creación del Programa de Seguridad Migratoria.

Dicho programa fue dado a conocer en junio de este año a través de la Resolución 551/2026 , con el que se busca fortalecer las capacidades de Migraciones y de las fuerzas federales para realizar controles, prevenir y detectar ilícitos migratorios y mejorar la coordinación operativa.

Dicho programa busca fortalecer las capacidades de Migraciones y de las fuerzas federales para realizar controles, prevenir y detectar ilícitos migratorios. Rosario Nuestro

Durante una de las inspecciones a un colectivo de larga distancia, los agentes detectaron a una joven de Bolivia de 19 años que no contaba con la documentación requerida para acreditar su situación migratoria. Luego fue trasladada a una dependencia de la Policía Federal en Rosario para ser enviada de vuelta a su país, sostuvo Rosario Plus.

Otros cuatro extranjeros, de nacionalidad boliviana y peruana, fueron trasladados para verificar su situación migratoria, luego de no poder acreditar su permanencia regular en el país.

El proyecto solidario de Jorge Messi en Rosario que permitió que se realicen 100 trasplantes de médula

El mismo día que el capitán de la Selección argentina despidió a su padre en redes sociales, se conoció un gesto solidario que Jorge Messi llevó a cabo en Rosario. Se trata de un programa de formación en trasplante de medula ósea pediátrico para médicos del hospital público de la ciudad, que permitió que más de 100 pacientes sin obra social puedan acceder al tratamiento.

El padre del jugador de Inter Miami, a través de la Fundación Lionel Messi, se acercó a la municipalidad de Rosario con el objetivo de ayudar a financiar tratamientos para chicos con déficit en la hormona de crecimiento, la misma condición que había atravesado el astro rosarino en su infancia. Desde el municipio le dijeron que ya tenían cubiertos esos casos.

Pero las autoridades rosarinas le hicieron una propuesta: financiar la capacitación de médicos especialistas en trasplantes medulares. Jorge aceptó y junto a la fundación solidaria de la familia Messi creó el esquema de un proyecto de formación continua con el Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, referente internacional de la especialidad. La historia se conoció este miércoles a través del médico Jorge Tartaglione en La Nación+.