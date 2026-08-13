Un nuevo tratamiento podría traer esperanzas para los pacientes con cáncer de páncreas

Se trata de un estudio elaborado por una sociedad internacional de oncología. El medicamento podría administrarse de forma oral una vez al día.

Un novedoso tratamiento experimental mostró resultados alentadores para los pacientes que sufren cáncer de páncreas metastásico , uno de los tumores más difíciles de tratar. Se trata de un medicamento que se administra una vez al día.

Los resultados del estudio RASolute 302 , presentados en la American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026 , evaluaron daraxonrasib , un medicamento oral administrado una vez al día y diseñado para atacar alteraciones vinculadas a la proteína RAS, una de las principales responsables del crecimiento de este tipo de tumores.

Según los datos presentados, el tratamiento fue estudiado en alrededor de 500 pacientes con enfermedad avanzada que ya habían recibido tratamientos previos.

Los resultados mostraron una mejora significativa en la supervivencia frente al tratamiento comparador y una reducción importante del riesgo de muerte. El hallazgo resulta relevante porque las alteraciones de la familia RAS —y particularmente KRAS— están presentes en la enorme mayoría de los adenocarcinomas de páncreas y durante décadas fueron consideradas extremadamente difíciles de abordar con medicamentos.

El avance marca un cambio importante: demuestra que es posible desarrollar terapias dirigidas contra mecanismos del tumor que hasta hace pocos años parecían inaccesibles. Sin embargo, hay que aclarar que se trata de resultados de investigación clínica y no significa que exista una cura para el cáncer de páncreas.

Por otro lado, los datos deben analizarse en el contexto específico de los pacientes incluidos en el estudio y de las etapas regulatorias necesarias para que un nuevo medicamento pueda incorporarse a la práctica clínica.

Gran avance en la salud: la ambulancia solar creada para atender emergencias en zonas aisladas

Una ambulancia puede quedar muy limitada cuando faltan combustible, electricidad o no hay caminos en buenas condiciones. Ese problema afecta a millones de personas que viven lejos de centros de salud y obliga a pensar alternativas capaces de trabajar durante horas sin depender de los servicios que normalmente tienen cerca.

Stella Juva nació con esa idea. Es una ambulancia preparada para circular por lugares difíciles y llevar atención médica a los lugares donde trasladar rápidamente a un paciente hasta un hospital no siempre es una opción.

Stella Juva es una ambulancia que funciona con energía solar gracias a los paneles instalados en el techo. Fue desarrollada para llevar atención médica a lugares donde hay caminos en mal estado y dificultades para acceder a electricidad o combustible, una situación que afecta a cerca de 1.000 millones de personas en el mundo.