Lo denunciaron por manejar por la Ruta 2 mientras tomaba whisky: "Si nos matamos, nos matamos"

Un hombre de 46 años fue identificado luego de que llegaran a la Agencia Nacional de Seguridad Vial videos en los que se lo observa consumiendo alcohol mientras conducía. El organismo pidió la suspensión preventiva de su licencia.

Un conductor de 46 años quedó bajo investigación después de que se difundieran videos en los que aparece tomando whisky mientras manejaba por la Ruta 2 . El material fue enviado de manera anónima al Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

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En las imágenes, el hombre circula acompañado y tiene una botella de whisky dentro del vehículo. En otro de los videos, ambos realizan un brindis mientras el conductor permanece al volante .

Durante la grabación, además, se escucha una frase que se hizo conocida a partir de otro episodio de tránsito: “Si nos matamos, nos matamos” .

La expresión había sido utilizada en 2021 por Ignacio Aróstegui, quien protagonizó un episodio de conducción peligrosa en Mar del Plata. En aquella oportunidad, el conductor había registrado un video mientras circulaba alcoholizado y a alta velocidad, antes de terminar chocando contra un cantero.

A partir de las imágenes recibidas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial logró identificar al conductor y elevó un pedido para suspender de manera preventiva su Licencia Nacional de Conducir, radicada en la provincia de Buenos Aires.

La decisión deberá ser notificada al involucrado y será la jurisdicción correspondiente la que determine el tiempo de inhabilitación, de acuerdo con el procedimiento previsto para este tipo de casos.

En uno de los registros también se observa cómo el vehículo aumenta la velocidad mientras continúa circulando por la Ruta 2, lo que incrementó la gravedad de la conducta denunciada.

Por el momento, el rostro del hombre aparece cubierto en las imágenes difundidas debido a que no existe una resolución judicial firme respecto del caso.

Qué situaciones pueden denunciarse ante la ANSV

El episodio fue detectado a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta que permite comunicar de manera anónima distintas conductas consideradas peligrosas para la seguridad vial.

Entre las situaciones que pueden ser denunciadas se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol, circular a exceso de velocidad, participar de carreras ilegales, realizar sobrepasos indebidos, permitir que menores conduzcan y utilizar el teléfono celular al manejar.

Desde la puesta en funcionamiento de la plataforma, la ANSV recibió 2.277 reportes y solicitó la suspensión de 30 licencias correspondientes a conductores involucrados en hechos considerados graves.

El caso del conductor de la Ruta 2 vuelve a poner el foco sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol durante la conducción, una conducta que puede comprometer no solo a quien está al volante sino también a los acompañantes y al resto de los usuarios de la ruta.