Misiones: encontraron a un niño desaparecido que era buscado desde hacía una semana

El menor de 12 años estaba ausente desde el pasado 5 de agosto. Fue hallado mientras dormía en la calle.

Un niño de 12 años que dormía en la vía pública en Posadas, Misiones , fue encontrado por efectivos policiales que, después de identificarlo, descubrieron que tenía un pedido de ubicación y paradero vigente desde hacía siete días .

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El procedimiento ocurrió mientras cuatro agentes realizaban una recorrida a pie por la zona de Cocomarola y Constitución . Allí observaron al menor durmiendo en la calle y decidieron acercarse para conocer su situación.

En un primer momento, el chico se mostró reticente a conversar y evitó proporcionar sus datos personales . Sin embargo, los policías continuaron dialogando con él hasta generar confianza y conseguir que revelara su identidad.

Al consultar la información en el sistema policial, los efectivos comprobaron que tiene 12 años y que era buscado desde hacía una semana, específicamente desde el miércoles 5 de agosto.

Las averiguaciones permitieron determinar que el menor se ausentó el 5 de agosto de la Residencia Socioeducativa Lucas , una institución destinada a menores judicializados.

El niño fue encontrado por efectivos de la policía de Misiones. Policía Misiones

La búsqueda comenzó después de que una cuidadora del establecimiento denunciara su ausencia y se activara el correspondiente pedido de paradero del menor.

Durante siete días, el niño recorrió distintos barrios de Posadas y durmió en diferentes lugares de la ciudad, prácticamente sin ser advertido y sin que se realizara un llamado al 911 para alertar sobre su presencia solo en las calles.

Una vez que los policías confirmaron su identidad, procedieron a resguardarlo y lo trasladaron para realizarle el correspondiente examen médico. Posteriormente, fue derivado a una dependencia policial, donde continuaron las actuaciones con intervención de los organismos competentes.

Vecinos se acercaron para ayudarlo

Mientras los efectivos conversaban con el menor y tomaban conocimiento de la situación que atravesó durante los últimos días, vecinos y comerciantes de la zona decidieron acercarse para asistirlo.

Las personas que se encontraban en el lugar le entregaron abrigos y calzado, mientras las autoridades avanzaron con el procedimiento necesario para garantizar su resguardo.

El hallazgo permitió finalizar una búsqueda que permaneció activa durante siete días, desde que se denunció la ausencia del niño de la residencia socioeducativa de Posadas.