Juicio por Loan Peña: declara uno de los imputados por entorpecer la investigación

Se trata de Nicolás Gabriel Soria, bautizado "El Americano", quien fue detenido en 2024. Entre los cargos que se le adjudican están estafa y privación de la libertad, entre otros.

Se trata de Nicolás Soria, alias El Americano, cuya declaración será la segunda ante el tribunal en el marco del juicio.

Uno de los imputados por entorpecer la investigación por la desaparición de Loan Peña en la ciudad de Corrientes declarará este jueves, en la decimoséptima audiencia del juicio. Se trata de Nicolás Gabriel Soria, bautizado "El Americano", quien fue detenido en 2024 tras ser acusado de varios cargos, entre ellos estafa y privación de la libertad.

Se espera que la jornada tenga una dinámica diferente, ya que el tribunal convocó a un único testigo debido a que uno de los imputados por entorpecer la investigación pidió hacer uso de su derecho a declarar y anticipó que su exposición será extensa.

El protagonista de la jornada será Nicolás Gabriel Soria , alias “El Americano” , empresario bonaerense dedicado a la logística internacional, detenido con prisión preventiva en septiembre de 2024.

Soria está acusado de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos , en el marco del accionar de la denominada “banda del hotel”.

De acuerdo con la acusación, Soria y otros integrantes del grupo alojaron a menores de edad y a dos mujeres en un hotel bajo un supuesto plan de contención sin aval oficial, restringieron su libertad, manipularon declaraciones y utilizaron la presencia de los jóvenes para entorpecer el avance de la causa . Además, se le atribuyen episodios de resistencia ante efectivos de Prefectura y la usurpación de identidades.

Soria está acusado de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos.

La declaración de este jueves será la segunda de Soria ante el tribunal en el marco del juicio. La semana pasada, en su primera intervención, se limitó a referirse a un presunto ataque sufrido en la Unidad Penal 7 de Resistencia, donde permanece detenido desde junio.

En esa ocasión, no aceptó preguntas de la Fiscalía ni de la querella, pero anticipó que respondería a todas las consultas en la próxima audiencia, con el aporte de pruebas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: una exfuncionaria complicó al comisario Walter Maciel

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuó este martes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, con la declaración de cuatro testigos vinculados con las primeras horas de la búsqueda. El testimonio central fue el de María Leticia Risco, excoordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), quien cuestionó la actuación del entonces comisario de 9 de Julio, Walter Maciel.

También comparecieron Cinthia Andrea Grimaldi, médica especialista en tocoginecología y obstetricia que atendía a María Victoria Caillava; Carlos Alberto Moreira, conocido como “Pachucho”, vecino que participó de los primeros rastrillajes; y Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal Argentina (PFA) y responsable de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Las declaraciones permitieron reconstruir distintos aspectos de los operativos desplegados después de la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, en el paraje Algarrobal.