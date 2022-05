Facundo Arana llevará a Romina Gaetani a la Justicia por acusarlo de maltratador

facundo arana insta.jpg Redes

Todo se inició cuando, en una visita a LAM, el programa que conduce Ángel De Brito en América TV, Gaetani dio detalles, por primera vez, de los motivos que enfriaron su amistad con Arana, luego de protagonizar la telenovela Noche y día (2015).

"Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos. Creo que no está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo", reveló. "Hubo golpes en la mesa y momentos de griterío, situaciones que no están buenas", agregó. Y aseguró que en una ocasión, Arana le dijo: "Si fueras hombre, te cagaría a trompadas".

Además, recordó un episodio que tuvo lugar en una fiesta de la revista Paparazzi: "Nos estaban sacando fotos y con su mejor sonrisa me dijo '¿Tanto quilombo por ser una puta falopera?'. Esta es la primera vez que digo todo esto, en ese momento me acerqué con una copa de champagne y le dije a Facundo 'ni una cosa ni la otra, amor', y le choque la copa. 'Ni puta, ni falopera, y si lo fuera, es mi problema'".

Fuerte denuncia de Romina Gaetani: "Facundo Arana tuvo actitudes violentas conmigo"

Desde entonces, el actor quedó en el ojo de la tormenta, mientras que además Maju Lozano reavivó una vieja polémica al recordar un encontronazo que tuvo con Arana, quien se enojó por una entrevista que le había hecho a Isabel Macedo, su ex pareja.

"Me dijo lo mismo que a Romina: 'Si fueras varón te cagaría a trompadas'. Yo temblaba como una hoja", contó en Todas las tardes, su programa en El Nueve.

La dramática experiencia de Maju Lozano con Facundo Arana, tras una nota con Isabel Macedo

Y al ver las repercusiones, María Susini, esposa de Arana y madre de sus hijos India, Yaco y Moro, decidió salir a bancarlo públicamente: "Yo convivo con Facu hace muchísimos años y está lejos de ser violento. Vivo con él, respiro con él y si fuese algo violento, yo no estaría con una persona así. Está lejos de esas descripciones". También aseguró que el actor "está siendo víctima en esta situación".

Por su parte, Arana compartió algunas conversaciones que mantuvo con Gaetani a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en abril de 2019, cuando la actriz había lanzado su primera canción con su banda, La Rayada. Él la felicitó públicamente con un texto controversial, en el que hacía referencia a los excesos y la muerte.

"Vas a ganar todos los premios del mundo. Sos de otro nivel Romi preciosa. Solo sabe que lo que te decía del suicidio era chiste", había escrito por privado. "Quédate en la Tierra volando fuerte como haces. La canción es un fuego y tu interpretación, todos los fuegos juntos. ¡Me encantó!", sumó.

Mientras que la actriz respondió: "Hola Cachirulo, hablo porque si no, tardo un huevo. Lo presenté en YouTube para subirlo a las redes. Gracias, es hermoso lo que me pusiste. Te quiero. Dale, veámonos. Yo estoy tranca la semana que viene".