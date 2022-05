Maju Lozano reveló un violento episodio que vivió con Facundo Arana

“Esto fue en 2014, y mi nota con Macedo fue en el 2009. Cinco años después, él viene a mi lugar de trabajo a agredirme y a decir barbaridades, fue muy loco. Con los años, por suerte las cosas pasan y uno avanza, pero en su momento no me respaldó nadie. La verdad que fue un tipo que cinco años después de una nota que había dado su exmujer, que ni siquiera estábamos hablando de él, viene a mi lugar de trabajo a hacer una nota con Lalo y empieza a los gritos con una fotocopia de una revista Gente. Vino a eso, preguntó dónde me sentaba, y se sentó a lado. Me impactó. Yo la pasé horrible”. Aseguró Lozano.

En el transcurso del diálogo, Maju recordó que el hecho la dejó “temblando”, y explicó de qué forma reaccionó ante ese ataque: “Después obviamente que lo enfrenté, y me fui sola, porque nadie me acompañó. Porque para la discográfica, yo había sido una maleducada que me había enfrentado a su figura. Yo tuve la capacidad de defenderme, era la conductora del programa, pero no sé si hubiera sido productora, qué me hubiera pasado. Tampoco me importó”.

En ese momento, Lozano reveló que Arana le dijo la misma frase que reveló Romina Gaetani, y detalló: “Alguien me estaba diciendo ‘si fueras tipo te cagaría a trompadas’, y yo me ofendí. Por eso cuando Romi dice esa frase, yo dije ‘es igual’”. Lo crucé mil veces, y no es alguien que quiera saludar. Él dijo que yo lo había llamado para pedir disculpas, mentira, en todo caso el que debe las disculpas es él a mí. Ojalá salga algo bueno de todo esto, hay cosas que no se pueden permitir, sea quien sea”.