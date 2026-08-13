La Ciudad desplegó 1.100 policías en accesos, autopistas y centros de trasbordo

El Gobierno porteño reforzó desde las 19 la presencia preventiva en 10 nodos de transporte, nueve corredores de Metrobús, 12 puntos de las autopistas y diez accesos sobre la General Paz y el Riachuelo. El operativo fue supervisado por Jorge Macri.

El despliegue fue supervisado en Retiro por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro.

La Ciudad de Buenos Aires desplegó este jueves un megaoperativo de seguridad con más de 1.100 policías en los principales centros de transporte, autopistas y accesos porteños, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y controlar los puntos de mayor circulación.

El operativo comenzó a las 19 y se concentró en 10 nodos de trasbordo, nueve corredores de Metrobús, 12 puntos de las autopistas urbanas y 10 accesos estratégicos sobre la avenida General Paz y los puentes del Riachuelo.

El despliegue fue supervisado en Retiro por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro.

“En la Ciudad trazamos una línea muy clara: de un lado, la gente honesta, los porteños de bien. Del otro, los que eligen vivir al margen de las normas. Acá se controla el territorio o lo dominan los delincuentes. Y nosotros al delito lo vamos a perseguir en cada metro cuadrado de la Ciudad”, sostuvo Macri.

La estrategia se diseñó a partir de los datos del Mapa del Delito y del volumen de pasajeros que circula diariamente por los principales puntos de la Ciudad. Además del patrullaje preventivo, los agentes realizaron controles vehiculares y solicitaron documentación para detectar vehículos con impedimentos para circular y personas con pedidos de la Justicia.

En la red de subterráneos y centros de trasbordo se ubicaron 200 efectivos en 10 estaciones y nodos estratégicos: Juan Manuel de Rosas y Federico Lacroze, de la línea B; Palermo, de la línea D; Plaza Virreyes, de la línea E; Constitución, de la línea C; Santa Fe-Pueyrredón, de las líneas H y D; Jujuy-Humberto 1°, de las líneas E y H; Retiro, de las líneas C y E; Once-Plaza Miserere, de las líneas H y A; y el nodo Obelisco, de las líneas B, C y D.

El despliegue más numeroso se concentró en los corredores de Metrobús y grandes centros de transferencia. Más de 400 agentes de distintas dependencias de la Policía de la Ciudad fueron destinados a Constitución, Retiro, Once, Liniers, Chacarita, Sáenz, el Metrobús 9 de Julio y Puente Saavedra.

En las autopistas se instalaron 12 puestos de control con 265 efectivos, incluidos 72 agentes de Tránsito. También participaron más de 80 policías motorizados.

Los controles abarcaron la Autopista Illia, Paseo del Bajo, las autopistas 9 de Julio, Buenos Aires-La Plata, Frondizi, Perito Moreno, Dellepiane, 25 de Mayo y Cámpora.

A su vez, los ingresos a la Ciudad fueron reforzados con más de 260 efectivos, casi 40 motos y 11 móviles policiales. Los controles se ubicaron en los puentes Alsina, Olímpico y La Noria, además de distintos cruces de la General Paz con las avenidas Roca, Scapino, Rivadavia, Nazarre, San Martín, Cabildo y Del Libertador.

El antecedente de los operativos de saturación

El Gobierno porteño sostuvo que durante los últimos dos años y medio realizó más de 1.400 operativos de saturación en barrios y zonas consideradas críticas a partir de los datos del Mapa del Delito, entre ellas Constitución, Saavedra, Retiro, Balvanera y Once.

Entre los procedimientos más recientes se encuentran los realizados en La Carbonilla, en La Paternal, y en la villa 1-11-14, en Bajo Flores.

La gestión de Jorge Macri también puso en marcha este año la denominada Operación Muro, destinada a reforzar los accesos a la Ciudad a lo largo del límite con la provincia de Buenos Aires, y la Operación Tormenta Negra, que movilizó a más de 1.500 efectivos de manera simultánea en 15 villas.

El Gobierno porteño también vinculó la política de seguridad con su plan de ordenamiento urbano. Según informó, más de 900 propiedades que estaban usurpadas fueron restituidas a sus propietarios, con un valor estimado superior a u$s450 millones, principalmente en Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo.