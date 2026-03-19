San José, patrono de los trabajadores: por qué se celebra el 19 de marzo

En honor a su figura, en muchos países del mundo se celebra en esta fecha el Día del Padre.

El Día del Padre mantiene en países como España, Italia, Portugal, Bolivia y Honduras, mientras otras regiones adoptaron el tercer domingo de junio.

Cada 19 de marzo se celebra el Día de San José , una de las fechas más importantes del calendario católico. La jornada está dedicada a recordar al esposo de la Virgen María y padre terrenal de Jesús, considerado el custodio de la Sagrada Familia .

Con el paso del tiempo, esta conmemoración se extendió al ámbito social y cultural. Es el patrono de los trabajadores , de la Iglesia Universal y de quienes están por fallecer .

Además, en varios países, especialmente de Europa y algunos de América Latina, esta fecha también se convirtió en el Día del Padre . A continuación, conocé los detalles.

La figura de José de Nazaret se conoce principalmente a través de los evangelios, especialmente los de San Mateo y San Lucas . Ahí aparece descrito como un hombre justo , de oficio manual, tradicionalmente identificado como carpintero , y comprometido con su familia.

Según la tradición, habría nacido en Belén y luego se estableció en Nazaret. Su papel en la historia cristiana se vuelve decisivo en momentos clave: aceptó a la mujer pese a las dudas iniciales sobre su embarazo, garantizó el sustento del hogar y se convirtió en el Custodio de la Sagrada Familia .

A diferencia de otros personajes, José no tiene palabras registradas en los textos bíblicos. Su importancia radica, más bien, en sus acciones. Esto reforzó su imagen como símbolo de humildad, obediencia y responsabilidad.

La elección del 19 de marzo como día para honrarlo forma parte de una tradición que se consolidó en la Edad Media. Aunque no hay evidencia concreta que vincule esa fecha con algún acontecimiento puntual de su vida, la Iglesia la incorporó a su calendario litúrgico para destacar su relevancia.

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San José como el "Patrono de los Trabajadores" y de la Iglesia

San José fue asociado al mundo del trabajo, señalándolo como un hombre humilde, comprometido y dedicado con su oficio. Este reconocimiento se formalizó cuando la las autoridades eclesiásticas lo proclamaron Patrono de los Trabajadores, estableciendo una segunda celebración en su honor cada 1 de mayo: la festividad de San José Obrero.

También fue declarado Patrono de la Iglesia Universal. Así como cuidó de María y de Jesús, los fieles creen que continúa cumpliendo esa función con todos los que creen en la Sagrada Familia.

A su vez, existe una creencia dentro del catolicismo que lo considera protector de quienes están por fallecer. Esto se debe a la tradición que afirma que murió acompañado por Jesús y María, una imagen que refuerza la idea de un deceso en paz y en compañía de los seres queridos.

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¿Por qué en España y otros países se celebra hoy el Día del Padre?

En países de Europa, como Italia, Portugal, Bélgica y algunas regiones de Suiza y Croacia, y en Marruecos y Mozambique, en África, la celebración del 19 de marzo se trasladó del ámbito religioso al familiar, convirtiéndose en el Día del Padre.

En España, esta tradición tomó forma en 1948 gracias a la iniciativa de una maestra, Manuela Vicente Ferrero, conocida como "Nely".

Inspirada por el Día de la Madre, propuso en un artículo en el diario "El Magisterio Español" dedicar una jornada similar a los padres y eligió este día justamente por coincidir con la festividad de San José, considerado el ejemplo ideal de papá.

Incluso, en Murcia, Navarra, Galicia, País Vasco y Valencia, es feriado por razones festivas. En esta última región, a su vez, se celebran las "Fallas", que también están dedicadas a San José.

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En América Latina, la situación es más diversa. Mientras que países como Bolivia y Honduras adoptaron el 19 de marzo como Día del Padre siguiendo la tradición católica, la mayoría de los países optó por el tercer domingo de junio, en línea con la costumbre estadounidense.

En otros casos, como en México o Colombia, se asocia al Día del Hombre.