El calendario de marzo cuenta con varias fechas especiales que impactan en distintas regiones del país. A partir de la unión entre días no laborables, jornadas conmemorativas, celebraciones locales y feriados nacionales, algunas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo de 5 días.
Feriados 2026: quiénes son los argentinos que tendrán un fin de semana de 5 días en marzo
En la provincia de Buenos Aires, tres partidos tendrán varios días de descanso, perfecto para unas minivacaciones.
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Lamentablemente, este beneficio no afecta a toda la Argentina por igual. Solo en tres puntos de la provincia de Buenos Aires, la coincidencia de fechas genera una seguidilla única, perfecta para disfrutar.
Por qué es feriado el 25 de marzo de 2026
El miércoles 25 de marzo será un día no laborable por celebraciones propias de cada comunidad. En el partido de Las Flores, la fecha coincide con su aniversario fundacional. Este tipo de conmemoraciones suelen incluir actividades culturales, actos oficiales y encuentros abiertos para los vecinos.
Pero también se suman otras dos localidades de la provincia: La Angelita y Timote. En estos casos, el 25 de marzo también se vincula con festejos patronales o hitos históricos que forman parte de la identidad local.
La particularidad de este año radica en cómo se acomodan las fechas en el calendario. El lunes 23 fue fijado como jornada no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 corresponde al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, uno de los feriados inamovibles del país. Esto genera un fin de semana largo de cinco días para quienes viven o trabajan en estas zonas.
En el caso del sector público municipal y provincial, la pausa es efectiva. Las entidades bancarias también interrumpen su atención en esas jurisdicciones. Para el ámbito privado, cada empleador define si adhiere o no a la jornada.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 17 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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