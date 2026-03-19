Feriados 2026: quiénes son los argentinos que tendrán un fin de semana de 5 días en marzo + Seguir en









En la provincia de Buenos Aires, tres partidos tendrán varios días de descanso, perfecto para unas minivacaciones.

Algunos afortunados gozarán de un fin de semana de 5 días en marzo 2026. Imagen: Freepik

El calendario de marzo cuenta con varias fechas especiales que impactan en distintas regiones del país. A partir de la unión entre días no laborables, jornadas conmemorativas, celebraciones locales y feriados nacionales, algunas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo de 5 días.

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Lamentablemente, este beneficio no afecta a toda la Argentina por igual. Solo en tres puntos de la provincia de Buenos Aires, la coincidencia de fechas genera una seguidilla única, perfecta para disfrutar.

Freepik Feriados Hay tres partidos de la provincia de Buenos Aires que disfrutará de un fin de semana de 5 días. Freepik Por qué es feriado el 25 de marzo de 2026 El miércoles 25 de marzo será un día no laborable por celebraciones propias de cada comunidad. En el partido de Las Flores, la fecha coincide con su aniversario fundacional. Este tipo de conmemoraciones suelen incluir actividades culturales, actos oficiales y encuentros abiertos para los vecinos.

Pero también se suman otras dos localidades de la provincia: La Angelita y Timote. En estos casos, el 25 de marzo también se vincula con festejos patronales o hitos históricos que forman parte de la identidad local.

La particularidad de este año radica en cómo se acomodan las fechas en el calendario. El lunes 23 fue fijado como jornada no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 corresponde al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, uno de los feriados inamovibles del país. Esto genera un fin de semana largo de cinco días para quienes viven o trabajan en estas zonas.

En el caso del sector público municipal y provincial, la pausa es efectiva. Las entidades bancarias también interrumpen su atención en esas jurisdicciones. Para el ámbito privado, cada empleador define si adhiere o no a la jornada. Calendario de Feriados Un fin de semana largo atípico en marzo 2026. Imagen: Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

17 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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