Santi Maratea fue denunciado por el Colegio de Nutricionistas bonaerense

La entidad cargó contra el influencer "por su accionar agraviante, irresponsable e intrusivo". A través de una carta documento, le exigió "que se retracte" de diversos dichos y expresiones.

Fue luego de vivir una serie de cruces con profesionales de la salud por recomendar un producto para adelgazar.

Luego de vivir una serie de cruces con profesionales de la salud por recomendar un producto para adelgazar, el influencer Santiago Maratea fue denunciado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires . En los últimos días llegó a tratar de "traumadas" a algunas médicas que se opusieron a su accionar.

A través de una carta documento, le exigió "que se retracte de los dichos y expresiones vertidas en sus redes sociales, principalmente en Instagram".

“Tomamos esta decisión porque, como establece el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) , no se puede sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios cuando no sos ni médico ni nutricionista ”, señaló la licencia en Nutrición Laura Salzman , presidenta de la entidad profesional bonaerense.

Además, la profesional explicó: “Como todo influencer, tiene muchísima llegada a un público que puede estar susceptible o necesitado de esa solución que él propone, que puede parecer inofensiva, pero puede también tener riesgos para la salud si no se tiene en cuenta la situación particular de cada individuo”.

“Las y los nutricionistas somos muy cuidadosos en ese sentido porque estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado por la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria”, destacó Salzman.

denuncia colegio de nutricionistas El Colegio denuncia que lo de Maratea se trata de una "publicidad encubierta". Colegio de Nutricionistas

De esta manera, el Colegio de Nutricionistas bonaerenses acusó a Maratea de promover el "intrusismo profesional" y de denigrar a los nutricionistas matriculados, cuando semanas atrás promocionó e indujo a la compra de un té con propiedades para bajar de peso.



La especialista sostuvo que desde el Colegio de Nutricionistas "no pueden permitir" un accionar como el de Maratea: " Tenemos que defender la salud de las personas porque es el rol que tenemos, tiene que ver con nuestra ética profesional”.

Así, exigieron "el cese de esta publicidad encubierta y buscamos que la sociedad tome conciencia que detrás de estas recomendaciones hay empresas farmacéuticas y alimenticias": Estas industrias "eligen a estos personajes porque son los canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva. Por otra parte, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar a la población”, concluyó la presidenta.

Qué dijo Santi Maratea sobre adelgazar

“De este té es la primera vez que te voy a hablar y sí, te ayuda a bajar de peso”, dijo el influencer en un reel publicado el 4 de julio en Instagram y agregó que “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”.

Para finalizar aseguró: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”. Al respecto, Salzman sostuvo que “es una acción intrusista, Maratea se mete en un tema que, porque él cree que su experiencia es favorable, lo mismo va a ocurrir con el resto".

Unos días más tarde, el Influencer apuntó contra las críticas que recibió de parte de médicos: "A todas las nutricionistas que me están bardeando, quiero decirles que me parecen unas traumadas".