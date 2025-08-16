El urgente recordatorio de ANSES para todas las personas que están tramitando la jubilación







El organismo explicó la importancia de revisar frecuentemente que la información de una documentación esté actualizada.

Para tramitar la jubilación, es necesario presentar la Historia Laboral, donde se pueden observar los aportes. Depositphotos

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recordó a los beneficiarios de sus prestaciones que deberán presentar obligatoriamente una documentación fundamental para poder tramitar su jubilación. Se trata de la Historia Laboral, que se puede observar a través de la aplicación del organismo, Mi ANSES.

En caso de contar con períodos no acreditados, tendrán que solicitar un Reconocimiento De Servicios, que es una resolución firmada por ANSES con los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional. Este trámite se puede gestionar por la Atención Virtual del organismo o en sus oficinas con turno previo.

Qué es y para qué sirve la historia laboral anses página.png La Historia Laboral es un documento en el que los titulares pueden consultar el detalle de sus aportes laborales registrados. Este puede utilizarse como constancia y no es necesario que tenga una firma por parte del organismo, ya que tiene validez oficial. Además de la tramitación de la jubilación, esta puede utilizarse para realizar gestiones judiciales, administrativas o previsionales. Los datos que se podrán divisar en este apartado son:

Las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores.

presentadas por sus empleadores. Los períodos registrados y sus remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista. Si no hay información de montos, es probable que el aporte se esté realizando a otra caja de jubilación.

y sus como trabajador autónomo y/o monotributista. Si no hay información de montos, es probable que el aporte se esté realizando a otra caja de jubilación. Información suministrada por las provincias transferidas a la Nación, en caso de que corresponda.

Guía paso a paso: cómo tramitar la historia laboral en Mi ANSES jubilados ANSES.jpg Los beneficiarios pueden acceder a su Historia Laboral a través de la app Mi ANSES o al ingresar en la página web con CUIL y Clave de Seguridad Social. Luego, deben dirigirse a Trabajo > Consultar Historia Laboral, donde se podrá observar toda la información de los aportes jubilatorios que podrán descargar e imprimir fácilmente.

