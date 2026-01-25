Se cumplen 29 años del asesinato de José Luis Cabezas y el periodismo vuelve a exigir justicia

Organizaciones de periodistas recordaron al reportero gráfico asesinado en Pinamar y advirtieron que persisten riesgos para la libertad de expresión.

Las organizaciones de periodistas recuerdan este domingo a José Luis Cabezas, a 29 años de su asesinato en Pinamar , y renovaron el reclamo de justicia y protección para el ejercicio del periodismo. A través de comunicados y actos conmemorativos, alertaron que la violencia y los ataques contra la prensa siguen siendo una amenaza para la democracia.

El asesinato de José Luis Cabezas, ocurrido en enero de 1997, significó un punto de quiebre en la historia democrática argentina. El reportero gráfico fue asesinado tras haber fotografiado al empresario Alfredo Yabrán, una imagen que rompió años de anonimato y expuso el entramado de poder que buscaba permanecer oculto.

Desde entonces, la consigna “No se olviden de Cabezas” se convirtió en un emblema social contra la impunidad y en defensa del derecho a informar. Cada aniversario reactualiza el reclamo y pone en foco las condiciones en las que trabajan periodistas y reporteros gráficos en el país.

El asesinato del reportero gráfico marcó un antes y un después para la libertad de expresión en Argentina.

En un extenso comunicado, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) sostuvo que la condena a los responsables del crimen fue posible gracias a “una lucha sostenida durante años” de la familia, colegas, sindicatos, organizaciones sociales y miles de ciudadanos. Sin embargo, advirtió que el reclamo sigue vigente.

La entidad trazó un paralelismo con el caso del reportero gráfico Pablo Grillo , gravemente herido en marzo pasado durante una manifestación en Plaza Congreso. Según aRGra, Grillo fue atacado de manera deliberada por un cabo de Gendarmería que inicialmente contó con respaldo institucional, hasta que la Justicia lo procesó y declaró ilegal el protocolo antidisturbios aplicado.

Pablo Grillo.jpg

“El asesinato de José Luis fue un parteaguas”, sostuvo la asociación, al señalar que en los años noventa se pretendía matar con impunidad para preservar un poder “opaco y sin límites”. En ese sentido, reclamó que informar y exigir justicia dejen de ser actividades de riesgo.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también se sumó a la conmemoración y definió el crimen de Cabezas como “el ataque más brutal contra la libertad de expresión en la democracia argentina”. En su mensaje, reafirmó su compromiso con la defensa del ejercicio libre de la profesión y llamó a sostener la consigna “Más y mejor periodismo” como forma de honrar su legado.

Cómo fue el crimen de José Luis Cabezas

Cabezas trabajaba para la revista Noticias cuando, en 1996, tomó la primera fotografía pública de Alfredo Yabrán, publicada en tapa. Ese hecho marcó su destino. El 25 de enero de 1997, mientras estaba de vacaciones en Pinamar, fue hallado muerto dentro de su auto, con varios disparos y el vehículo incendiado.

Alfredo Yabrán.jpg La imagen de Alfredo Yabrán publicada por Noticias que selló el destino de Cabezas.

El crimen generó una movilización social inédita y puso en jaque la relación entre poder, justicia y prensa. En 2000, Yabrán se suicidó antes de ser detenido, mientras que otros involucrados, como integrantes de la banda conocida como “Los Horneros”, fueron investigados y procesados.

A 29 años del asesinato, familiares, colegas y organizaciones vuelven a reunirse en Pinamar y General Madariaga para recordar a Cabezas. Su muerte sigue siendo un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y una advertencia permanente sobre los riesgos que enfrenta el periodismo cuando incomoda al poder.