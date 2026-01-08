SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de enero 2026 - 20:30

Signo de época: un informe reveló que Javier Milei publicó más de 16.800 insultos en X desde que asumió

Un estudio de Fopea señaló que uno de cada siete mensajes del Presidente contiene expresiones despectivas y que el insulto es un eje central de su estrategia comunicacional.

Javier Milei lleva más de 15 mil insultos desde que es Presidente.

Javier Milei lleva más de 15 mil insultos desde que es Presidente.

Gentileza: Letra P

El estudio, llevado a cabo por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y titulado "El insulto como estrategia", analizó más de 113.000 publicaciones realizadas por Milei en X entre el 10 de diciembre de 2023 y el 15 de septiembre pasado. Según el relevamiento, uno de cada siete posteos del mandatario contiene expresiones insultantes, despectivas o estigmatizantes dirigidas a personas, empresas y entidades, entre ellas al menos 62 periodistas y 14 medios de comunicación.

Informate más

El trabajo fue elaborado por el Data Journalism Visualization Bootcamp (DJV) de Fopea y destacó que el Presidente publica en promedio 60 posteos diarios con insultos, lo que configura una modalidad sostenida de comunicación desde su llegada a la Casa Rosada.

Las formas de Javier Milei: "El inicio de una forma de comunicación"

"La llegada de Javier Milei a la arena pública, primero como panelista televisivo y líder de opinión, luego como diputado nacional y finalmente como presidente, marcó el inicio de una forma de comunicación plagada de insultos hacia quien piensa diferente", subrayó la organización.

El análisis clasificó los agravios en cinco grandes categorías: despectivos, estigmatizantes, de animalización, repulsivos y sexualizados. El término más utilizado fue "kuka", una expresión despectiva para referirse a los kirchneristas, que apareció en 2.286 menciones.

javier milei loco con martillo copy.jpg
El término más utilizado por Javier Milei fue

El término más utilizado por Javier Milei fue "kuka".

"Cuando el insulto se vuelve estrategia y el algoritmo lo premia, el debate público se degrada, crece la autocensura y se apagan voces", advirtió Fopea, que además detectó que el 70 % de los tuits dirigidos a actores del campo mediático incluyeron términos despectivos o estigmatizantes.

"La figura presidencial, por su peso en sí misma, facilita la amplificación del mensaje. Cada mensaje activa un enjambre de cuentas que repiten, insultan y logran una escalada de difusión", señaló el informe, que alertó sobre las consecuencias de este fenómeno para el periodismo. "Como consecuencia, la autocensura ganó terreno: en algunos casos se volvió un mecanismo de defensa".

Para el desarrollo del proyecto, un equipo interdisciplinario examinó publicaciones originales y reposteos del Presidente y puso a disposición del público un buscador de insultos junto con las bases de datos utilizadas en la investigación.

Finalmente, el informe identificó un patrón temporal en el uso de agravios: "Los picos de insultos coincidieron con anuncios económicos clave, mostrando cómo el conflicto y la agresión funcionan como herramientas de viralización".

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias