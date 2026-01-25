Escena de alto riesgo en La Matanza: arrastró por más de cinco cuadras a un ladrón que intentó robarle el auto + Seguir en









El violento episodio ocurrió en González Catán y quedó registrado por cámaras de seguridad. El conductor resultó ileso, mientras que el delincuente logró escapar y seguiría en libertad.

Un hombre evitó el robo de su auto en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, cuando reaccionó acelerando para escapar del asalto. Sin embargo, la maniobra derivó en una escena extrema: el ladrón quedó colgado de la ventanilla del conductor y fue arrastrado durante más de cinco cuadras hasta caer al asfalto.

El hecho ocurrió este jueves y fue registrado por cámaras de seguridad de la zona. La víctima se encontraba dentro de su Renault Logan blanco, listo para salir rumbo a su trabajo, cuando fue sorprendido por un delincuente que intentó robarle el vehículo a pie.

2LdXX0T0-34105381 Según relataron testigos, el conductor reaccionó de inmediato: trabó las puertas y aceleró para impedir el robo. Si bien logró evitar que el asaltante se llevara el auto, el escape no fue limpio. El delincuente quedó enganchado en la ventanilla del lado del conductor, con medio cuerpo dentro del vehículo y las piernas hacia el exterior.

El momento en que el ladrón fue arrastrado por la calle Mientras el automovilista conducía a casi 100 kilómetros por hora, el asaltante permaneció colgado durante más de cinco cuadras, de acuerdo con lo consignado por La Voz del Interior. Las imágenes muestran cómo el delincuente derrapa con sus zapatillas sobre el asfalto, incapaz de soltarse ante la velocidad alcanzada.

La secuencia terminó cuando el ladrón perdió el equilibrio y cayó violentamente al pavimento. El conductor logró finalmente huir del lugar sin sufrir lesiones, mientras que el asaltante escapó y, hasta el momento, no fue detenido.