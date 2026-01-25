Villa Gesell: denuncian a un guardavida por no auxiliar a un kayakista + Seguir en









El municipio presentó una denuncia penal tras difundirse un video en el que el trabajador privado grabó al deportista en peligro en lugar de socorrerlo.

El kayakista se encontraba en peligro en Villa Gesell

El municipio de Villa Gesell denunció penalmente a un guardavidas de un sector concesionado por abandono de persona después de que un kayakista quedara a la deriva frente al muelle y no recibiera asistencia.

En el video, que ya se incorporó como prueba judicial, se lo observa grabando la escena mientras profería insultos y burlas: “La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”.

El incidente ocurrió entre las 8 y las 10 de la mañana, cuando el kayak volcó en una canaleta cercana al muelle. Según se escucha en el audio, el trabajador admitió estar alterado por problemas personales: “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”, mientras la víctima permanecía flotando sin ayuda.

Investigación y protocolos en el sector tras la denuncia en Villa Gesell Desde el Ejecutivo local aclararon que el denunciado no pertenece al Cuerpo de Guardavidas Municipal, que opera con estrictos protocolos de seguridad y asistencia. Al ser un empleado de un sector privado, se notificó a los organismos provinciales para iniciar una investigación administrativa.

