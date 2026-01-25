AUH de ANSES: cómo saber si me corresponde $85.000 extra por hijo + Seguir en









El programa social del organismo que ayuda a familias con una asignación monetaria mensual y beneficios, confirma los requisitos para el extra por escolaridad.

El extra para el inicio de clases de la AUH: qué hacer para cobrarlo. ambito.com

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de la Ayuda Escolar Anual a la que podrán acceder los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones del sistema ANSES, si cumplen los requisitos y presentan una documentación en específico.

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo recibe un 2,8% de aumento en febrero, en concordancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado durante diciembre y publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en enero de 2026. Lo que quiere decir que el monto de la AUH pasa a ser $128.983, aunque solo cobren el 80% de dicho monto ($103.186).

auh anses.webp Ayuda Escolar Anual de ANSES: que necesito para cobrarla La Ayuda Escolar Anual de ANSES es un beneficio económico que paga el organismo para acompañar a sus beneficiarios en los gastos que implica el inicio de un nuevo ciclo lectivo, como la compra de útiles, uniformes y material de estudio. El monto es de $85.000 por hijo y pueden acceder tanto los titulares de la Asignación Universal por Hijo como quienes perciben prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Los hijos deben tener entre 45 días y 18 años, sin límite de edad en caso de discapacidad, y concurrir a una institución educativa reconocida de los niveles inicial, primario o secundario. Para acceder a este beneficio, es obligatorio presentar el Certificado Escolar ante ANSES, que acredita la inscripción del niño o adolescente en la institución correspondiente.

Cómo presentar el Certificado Escolar en ANSES El Certificado Escolar es el trámite clave y obligatorio para acceder a la Ayuda Escolar. Se puede presentar de forma 100% online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección Hijos > Presentar Certificado Escolar. Descargar el formulario correspondiente a cada hijo. Llevarlo a la escuela para que lo completen y firmen. Sacar una foto o escanearlo y subirlo nuevamente a Mi ANSES. El certificado puede presentarse hasta el 31 de diciembre. Si no se carga antes de esa fecha, el pago no se liquida automáticamente. MI ANSES.webp Qué pasa si cumplo con los requisitos, pero no la recibo Si cumplís con todos los requisitos y no cobraste la Ayuda Escolar, el motivo puede estar vinculado a que el Certificado Escolar no fue presentado, fue cargado de manera incorrecta o todavía no fue validado por el sistema. También puede haber errores en los datos personales o del grupo familiar, o simplemente demoras administrativas en la liquidación del beneficio. Ante esta situación, se recomienda ingresar a Mi ANSES y revisar en la sección Cobros si el pago figura como pendiente o en proceso. En caso de que el certificado haya sido rechazado o no aparezca validado, es conveniente volver a cargarlo desde la plataforma. Una vez aprobado el trámite, es importante tener en cuenta que el pago puede demorar entre 60 y 90 días en acreditarse. Si después de ese plazo el dinero no se deposita, el reclamo puede realizarse directamente a través de Mi ANSES o solicitando atención presencial con turno en una oficina de ANSES.

