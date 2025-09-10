El optimismo regresa al mercado cripto y Bitcoin trepa a u$s113.000 tras el buen dato de inflación en EEUU







Durante la mañana de este miércoles se conoció que la inflación mayorista de Estados Unidos fue menor a lo esperada. Un dato que augura un recorte de tasas.

Un recorte de tasas renovaría el apetito por los activos de riesgo entre los inversores. Depositphotos

El mercado de las criptomonedas opera al alza este miércoles 10 de septiembre. En el caso de Bitcoin (BTC), el activo más importante del mercado, la suba diaria es del 0,5% al comienzo del día y se ubica por encima de los u$s113.000.

En tanto, Ethereum (ETH) cotiza casi estable en torno a los u$s4.330, con un incremento diario de 0,3%. Entre las principales altcoins, Solana registra el mayor incremento, con 2,7%. Por su parte, la mayor baja se observa en Dogecoin con 1,6%.

El buen dato de EEUU impulsa a Bitcoin Durante la mañana de este miércoles se conoció la inflación mayorista de Estados Unidos, que durante agosto arrojó una deflación de 0,1% en la comparativa mensual. En ambos casos, fueron datos por debajo de lo esperado.

El buen dato del Índice de Precios al Productor (PPI) solidifica las expectativas de que la Reserva Federal de los Estados Unidos recorte las tasas de interés en su reunión el próximo 17 de septiembre.

Se trata de un escenario que renovaría el apetito por los activos de riesgo entre los inversores, ya que abarataría los costos de endeudamiento, como son las criptomonedas. Este jueves se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación minorista, y el último dato de peso que tendrá la Fed antes de tomar su decisión.

