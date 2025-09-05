Elecciones en provincia de Buenos Aires 2025: cómo va estar el clima para el día de la votación

Tras el paso de la tormenta de Santa Rosa, la provincia enfrentará un fin de semana electoral sin rastros de agua. Algunos sectores pueden sufrir climas más extremos que otros.

El domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires . El día coincide con una semana que se despidió de la tormenta de Santa Rosa para darle paso a un clima con mínimas invernales en pleno mes de primavera.

Tras el intenso temporal que afectó el centro y norte provincial, el fin de semana se presentará mayormente soleado y con circulación del viento norte . Este factor favorecerá el aumento progresivo en las marcas térmicas.

Sin precipitaciones en ninguna zona de la provincia, habrá cielos mayormente despejados, temperaturas en ascenso y amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.

El domingo se presentarán con condiciones meteorológicas estables, sin lluvias y con un repunte en las temperaturas tras las heladas del fin de semana. Si bien el cielo estará algo más nublado, será una jornada sin lluvias y las marcas se ubicarán entre los 8°C y 15°C.

El sitio Meteored destacó que algunas zonas de la provincia todavía registrarán valores muy bajos al amanecer. Por ejemplo, el sudoeste bonaerense en localidades como Sierra de la Ventana, que "tendrá mínimas cercanas a 0 °C, con posibilidad de heladas fuertes".

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el calendario para las elecciones legislativas 2025. Luego de confirmarse el desdoblamiento de las elecciones nacionales y la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), confirmaron que las votaciones para renovar las bancas provinciales serán el próximo domingo 7 de septiembre.

Posteriormente, la Justicia Nacional Electoral realizó modificaciones en el padrón electoral de la Provincia de Buenos Aires, lo que provocó que algunas personas cambiaran de mesa o incluso de lugar de votación.