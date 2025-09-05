El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un viernes con mínima de 4 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por vientos fuertes y frío extremo para 11 provincias.
Mañana invernal en AMBA: mínima de 4 grados y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA enfrenta un viernes con mínimas invernales en pleno septiembre. El SMN emitió alerta para el norte del país por vientos y frío extremo.
-
Lluvias y chaparrones para este jueves 4 de septiembre en Uruguay, según Inumet
-
Volvió el frío al AMBA y se esperan mínimas que no superarán los 3 grados
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Para este viernes, se esperan mínimas de 4°C y máximas de 13°C con un cielo despejado a lo largo de toda la jornada. Por su parte, el sábado continuará con ambiente invernal y un repunte térmico: con la misma mínima que hoy, la máxima llegará a 14°C.
El domingo de elecciones en la provincia de Buenos Aires las condiciones seguirán similares, con cielo algo más nublado pero sin lluvias. Las marcas se ubicarán entre los 8°C y 15°C.
Temperaturas extremas y alertas por viento
El organismo emitió alerta amarilla por fríos extremos para las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Buenos Aires.
A su vez, la alerta por vientos aplica para Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, "especialmente en los niveles más altos".
Dejá tu comentario