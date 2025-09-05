Mañana invernal en AMBA: mínima de 4 grados y cómo seguirá el clima en el resto del país







El AMBA enfrenta un viernes con mínimas invernales en pleno septiembre. El SMN emitió alerta para el norte del país por vientos y frío extremo.

Este viernes la mínima es de 4 grados en el AMBA. ámbito.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un viernes con mínima de 4 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por vientos fuertes y frío extremo para 11 provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Para este viernes, se esperan mínimas de 4°C y máximas de 13°C con un cielo despejado a lo largo de toda la jornada. Por su parte, el sábado continuará con ambiente invernal y un repunte térmico: con la misma mínima que hoy, la máxima llegará a 14°C.

El domingo de elecciones en la provincia de Buenos Aires las condiciones seguirán similares, con cielo algo más nublado pero sin lluvias. Las marcas se ubicarán entre los 8°C y 15°C.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1963922092388164021&partner=&hide_thread=false 5 SEP #Alertas para hoy:



Temperaturas extremas: #frío

Efecto leve a moderado en la salud



#Viento

50-70 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



Más información y recomendaciones: https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/WF5ACXnDPs — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 5, 2025

Temperaturas extremas y alertas por viento El organismo emitió alerta amarilla por fríos extremos para las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Buenos Aires.

A su vez, la alerta por vientos aplica para Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, "especialmente en los niveles más altos".