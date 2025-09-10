Tras años de distanciamiento, Cristina Kirchner recibió a Juan Manuel Urtubey







La expresidenta mantuvo un encuentro con el candidato a senador nacional por Salta de Fuerza Patria en su domicilio de Constitución.

La presidenta del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, recibió a Juan Manuel Urtubey en su domicilio de Constitución. La expresidenta respaldó al actual candidato a senador nacional por Salta de Fuerza Patria. Del encuentro también participó Emiliano Estrada, candidato a diputado nacional.

"Fuerza Patria es la herramienta electoral para frenar la motosierra de Milei", dijo Urtubey tras el encuentro, al tiempo que advirtió que la gente se expresó en las urnas el domingo y lo volverá a hacer de manera contundente el próximo 26 de octubre en todo el país y particularmente en Salta.

El encuentro significa un fuerte respaldo a los candidatos de Fuerza Patria Salta. Según se informó, la reunión en el departamento de la expresidenta duró más de dos horas. Se analizó la crítica situación que atraviesa el país y cómo encarar la campaña electoral para el próximo 26 de octubre.

Urtubey consideró que los candidatos de Fuerza Patria Salta son "los únicos capaces de enfrentar y frenar a Milei" ya que el resto "son todos funcionales al presidente y a su lista", y remarcó que "muchos hoy se presentan como alternativa y en realidad son el lado b del partido del gobierno".