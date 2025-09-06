Una mínima helada en pleno mes primaveral: 5 grados en el AMBA y cómo seguirá el clima en el resto del país







El AMBA encara una mañana con mínimas invernales. El SMN emitió alerta por fuertes vientos para el norte.

La mínima este sábado es de 5 grados. Getty images.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada con una mínima invernal: 5 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por fuertes vientos para el norte argentino.

El sitio especializado Meteored informó que será un "sábado con frío intenso en buena parte de la Argentina y cielos muy despejados".

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA La mañana de este sábado se presenta con 5 grados de mínima y la máxima llegará hasta los 16°, con un cielo despejado y aire del norte.

Para el domingo de votación en Buenos Aires se esperan marcas entre los 7 y 16 grados, con alguna nubosidad y sin lluvias.

Con el ingreso de aire, las nubes abundarán desde el lunes con alguna remota posibilidad de precipitaciones, en el 10%. Además, las marcas comenzarán a ubicarse entre los 10° y los 18°.

Más infohttps://t.co/lFTgAoG0LN pic.twitter.com/sgco7zVdKx — Meteored.com.ar (@MeteoredAR) September 6, 2025 El SMN emitió alerta amarilla por fuertes vientos para La Rioja y Catamarca, provenientes del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. Elecciones en provincia de Buenos Aires: cómo estará el clima El domingo se presentarán con condiciones meteorológicas estables, sin lluvias y con un repunte en las temperaturas tras las heladas del fin de semana. Si bien el cielo estará algo más nublado, será una jornada sin lluvias y las marcas se ubicarán entre los 8°C y 15°C. Sin precipitaciones en ninguna zona de la provincia, habrá cielos mayormente despejados, temperaturas en ascenso y amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde. El sitio Meteored destacó que algunas zonas de la provincia todavía registrarán valores muy bajos al amanecer. Por ejemplo, el sudoeste bonaerense en localidades como Sierra de la Ventana, que "tendrá mínimas cercanas a 0 °C, con posibilidad de heladas fuertes".