Licencia de conducir en PBA: precios oficiales, requisitos y cómo tramitarla por primera vez

Sacar el registro por primera vez requiere presentar documentación, pagar distintas tasas y aprobar una serie de evaluaciones obligatorias.

Para sacar la licencia de conducir y estar habilitado para circular en PBA hay que cumplir varios pasos.

La Licencia Nacional de Conducir habilita a los conductores a circular por todo el territorio argentino y acredita que la persona cumple con las condiciones necesarias para manejar.

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En la provincia de Buenos Aires, el trámite está a cargo de los municipios. Por eso, cada aspirante tiene que llevarlo a cabo en el Centro Emisor de Licencias correspondiente al domicilio que figura en su DNI.

El precio final no es igual en todos los municipios porque incluye una tasa local cuyo valor depende de cada jurisdicción. Para sacar una licencia original en PBA hay que contemplar los siguientes conceptos:

De esta manera, los conceptos nacionales y provinciales suman $15.897,50 , antes de agregar la tasa municipal correspondiente. El Gobierno bonaerense informa que la tasa provincial y el CEPAT suman $5.747,50 para trámites originales, renovaciones y reemplazos.

El CENAT se abona aparte y su valor fue actualizado a $10.150 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial . El pago se tiene que llevar a cabo antes de completar el trámite. De todas formas, abonar las tasas no garantiza la obtención de la licencia, solo habilita al aspirante a iniciar el proceso y hacer las evaluaciones correspondientes.

El CENAT y el CEPAT forman parte de los controles de antecedentes exigidos para obtener el registro.

Qué son el CENAT y el CEPAT

Antes de tener la licencia, el conductor debe tramitar dos certificados de antecedentes. El CENAT es el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, el cual permite consultar información como inhabilitaciones, infracciones y otros antecedentes registrados a nivel nacional. Su comprobante de pago debe presentarse para iniciar el trámite.

El CEPAT, en cambio, es el Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito y reúne la información correspondiente a la provincia de Buenos Aires. Ambos forman parte de los requisitos exigidos por los Centros Emisores de Licencias bonaerenses. Además, antes de empezar el trámite deben estar regularizadas las infracciones de tránsito municipales que tengan sentencia firme.

Los conductores principiantes deben aprobar instancias teóricas, prácticas y psicofísicas. Magnific

El trámite completo para conductores principiantes

Quien saca la licencia por primera vez debe cumplir requisitos adicionales ante una renovación, entre la documentación básica se exige:

DNI vigente y fotocopia de ambos lados

comprobante de pago del CENAT

comprobante de pago del CEPAT

pago de la tasa municipal correspondiente

libre deuda de infracciones municipales con sentencia firme

documentación médica actualizada si existe alguna enfermedad o tratamiento

no estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Después ya empieza la etapa de evaluación, en la que los principiantes tienen que hacer el curso obligatorio de Educación Vial y aprobar tres instancias:

examen psicofísico

evaluación teórica

examen práctico de manejo

El curso puede hacerse según las modalidades habilitadas por cada municipio. La Provincia también indica que los aspirantes deben consultar en su Centro Emisor los días y horarios disponibles para las evaluaciones.

El examen psicofísico analiza aspectos como la visión, la audición y las condiciones clínicas y psicológicas del conductor. La prueba teórica evalúa los conocimientos adquiridos durante el curso de seguridad vial, y el examen práctico comprueba la capacidad para conducir y desenvolverse correctamente con el vehículo.

Una vez que se obtiene la licencia, la persona queda en condición de principiante durante los primeros seis meses. Durante ese período debe llevar visible el cartel identificatorio tanto en la parte delantera como trasera del vehículo. En la provincia de Buenos Aires, además, rige la política de Alcohol Cero al Volante, así que el límite permitido para conducir cualquier vehículo motorizado es de 0 mg/l.