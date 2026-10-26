Turismo: la llegada de extranjeros creció 15% en septiembre, pero con estadías más cortas y desigualdad en los destinos

El déficit de viajeros internacionales se redujo ante el aumento del turismo receptivo y la caída de las salidas de argentinos al exterior. Sin embargo, las pernoctaciones avanzaron a un ritmo menor y el gasto en divisas continuó mostrando un saldo negativo.

El turismo internacional muestra una recuperación heterogénea, con diferencias en la duración de los viajes y el desempeño regional.

El déficit de turistas internacionales volvió a reducirse en septiembre , impulsado por una mayor llegada de extranjeros y una disminución de los viajes de argentinos al exterior . Según informó el INDEC , ingresaron 432.200 turistas no residentes , un 15,3% más que un año atrás, mientras que 613.100 residentes viajaron fuera del país , lo que representó una caída del 13,2%. De esta manera, el saldo negativo se redujo de 331.700 a 180.800 personas, aunque Argentina continúa enviando más turistas al exterior de los que recibe.

Sin embargo, la comparación interanual muestra una recuperación más pronunciada que la evolución reciente del sector. Al descontar los efectos estacionales, que permiten comparar meses con diferente movimiento turístico, la llegada de extranjeros por vía aérea creció apenas un 0,1% respecto de agosto , mientras que su tendencia de mediano plazo permaneció sin cambios, después de varios meses de desaceleración.

En cambio, las salidas de argentinos por avión disminuyeron un 1,4% mensual en términos desestacionalizados. Esto significa que, aunque Argentina recibe más turistas que hace un año, la recuperación del turismo receptivo está perdiendo impulso y la reducción del déficit de viajeros responde cada vez más a la caída de los viajes al exterior que a una aceleración de las llegadas .

En cuanto a la procedencia, Brasil encabezó las llegadas con 113.800 turistas (+22,3%), seguido por Uruguay , con 78.100 (+11,2%). A su vez, Brasil también se mantuvo como el principal destino de los argentinos que viajaron al exterior , aunque la cantidad de visitantes hacia ese país retrocedió un 20,1% interanual, hasta 124.000 personas.

La caída fue todavía más pronunciada en Chile , con un descenso del 32,3% , en un contexto en el que las salidas terrestres se contrajeron un 24,8%, frente al 5,7% de las aéreas.

Esta dinámica se desarrolla en un escenario de cambios en los precios relativos y de debilidad del consumo. Durante septiembre, el dólar mayorista avanzó apenas un 0,6%, por debajo de la inflación del 1,9%, mientras que la apreciación del real brasileño respecto de 2025 mejoró la competitividad relativa argentina para los visitantes de ese país.

En paralelo, la pérdida de poder adquisitivo y la corrección del fuerte crecimiento de los viajes al exterior registrado el año pasado aparecen como factores que podrían estar contribuyendo a moderar el turismo emisivo.

Una recuperación desigual entre los destinos

La recuperación en la llegada de extranjeros, sin embargo, no se distribuyó de manera uniforme entre los principales destinos turísticos del país. Aunque el INDEC no presenta datos provinciales para septiembre, el balance del tercer trimestre muestra diferencias importantes en las pernoctaciones de turistas internacionales que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque. Mientras que las noches de alojamiento aumentaron un 67% en el Litoral y un 7,9% en la Ciudad de Buenos Aires, que concentró el 60% del total, registraron caídas del 33,4% en Córdoba y del 27,5% en la provincia de Buenos Aires.

El fuerte crecimiento del Litoral coincidió con la celebración de los Juegos Suramericanos en Santa Fe durante septiembre, que impulsaron la llegada de visitantes y la ocupación hotelera. Solo durante la primera semana de competencias, Rosario recibió más de 135.000 personas y los hoteles de cinco estrellas alcanzaron el 100% de ocupación. Sin embargo, no es posible determinar qué proporción del incremento trimestral de las pernoctaciones extranjeras respondió a ese acontecimiento.

Los Juegos Suramericanos impulsaron el movimiento turístico y la ocupación hotelera en Rosario durante septiembre.

Por su parte, los retrocesos de Córdoba y Buenos Aires reflejan una menor cantidad de noches de alojamiento entre los extranjeros ingresados por los aeropuertos porteños, pero no necesariamente una caída equivalente del turismo total de ambas provincias. De hecho, las llegadas internacionales directamente al aeropuerto de Córdoba crecieron un 7,1% interanual en septiembre. Esta diferencia pone de manifiesto la importancia de las distintas vías de ingreso y de la duración de las estadías para evaluar el desempeño turístico de cada región, más allá del crecimiento general de las llegadas al país.

Menos viajes al exterior, pero más gasto en dólares

La mayor llegada de extranjeros durante septiembre no se tradujo en un crecimiento equivalente de las noches de alojamiento. Según el INDEC, los turistas que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque aumentaron un 20,1% interanual, pero las pernoctaciones crecieron apenas un 5,7%, debido a que la estadía promedio se redujo de 12,2 a 10,7 noches. En cambio, las salidas de argentinos por esos aeropuertos cayeron un 8,1%, mientras que sus pernoctaciones disminuyeron un 6,6%, con una permanencia promedio que aumentó de 15,5 a 15,7 noches.

Esta diferencia también se reflejó en el gasto turístico del tercer trimestre. Aunque las llegadas de extranjeros crecieron un 18,5%, sus pernoctaciones prácticamente no variaron (+0,1%) y el gasto aumentó un 11,5%, hasta u$s640,5 millones. Por el contrario, las salidas de argentinos disminuyeron un 7%, pero sus gastos en el exterior aumentaron un 6,5%, hasta u$s1.558,9 millones, impulsados por estadías más prolongadas y un mayor gasto diario.

De esta manera, el saldo de gasto turístico de ambos aeropuertos fue negativo en aproximadamente u$s918 millones. Aunque esta cifra no representa el balance turístico nacional, muestra que la reducción del déficit de viajeros no necesariamente se traduce en una menor salida neta de divisas.

Turismo interno y perspectivas para el verano 2027

La reducción de las estadías también se observa en el turismo interno. Según CAME, durante el último fin de semana largo viajaron un 3,5% más de turistas que un año atrás, pero la permanencia promedio se acortó de dos a 1,8 días y el gasto total cayó un 2,2% real. La entidad también había registrado una disminución del gasto diario real durante las temporadas de verano (−3,3%) e invierno (−5,6%).

Por su parte, la actividad de hoteles y restaurantes creció un 3,1% interanual en agosto, frente a una contracción del 1,7% de la economía general. Sin embargo, el empleo registrado del sector retrocedió un 0,3% mensual en julio, mientras que los salarios privados formales perdieron un 2,3% de poder adquisitivo interanual en agosto.

De cara al verano de 2027, la evolución del turismo estará condicionada por el poder adquisitivo de los hogares, los precios del alojamiento y el transporte, y la competencia de los destinos internacionales. Los últimos datos muestran una recuperación desigual, en la que el mayor movimiento de viajeros no siempre se traduce en un incremento equivalente de las estadías y del gasto turístico, en un contexto de dificultades para la actividad y el empleo del sector.