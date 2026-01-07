Secuestraron más de 30 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de berenjenas en Salta + Seguir en









El operativo se enmarca en el Plan Güemes, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de reforzar los controles y combatir el narcotráfico en la frontera norte del país.

El procedimiento se realizó durante la madrugada en el norte de Salta y terminó con cinco detenidos.

Un operativo de control realizado en el norte del país permitió incautar más de 31 kilos de cocaína que eran transportados ocultos dentro de un cargamento de berenjenas. El procedimiento se llevó a cabo en la provincia de Salta y culminó con cinco personas detenidas, acusadas de integrar una maniobra de tráfico de estupefacientes.

El hecho se registró durante la madrugada, cuando efectivos de Gendarmería Nacional Argentina detuvieron la marcha de un camión que circulaba por la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Pichanal. El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad y había despertado sospechas previas en el marco de tareas de investigación.

Encontraron 30 paquetes que contenían cocaína Durante la inspección del semirremolque, los uniformados contaron con el apoyo de un perro detector de narcóticos, que marcó la posible presencia de sustancias ilegales en la carga. Ante esa señal, y con intervención de la fiscalía federal de Orán, el camión fue trasladado a una unidad de la fuerza para profundizar el control.

En presencia de testigos, los gendarmes descargaron cerca de 1.200 kilos de berenjenas. Entre los cajones de verduras hallaron 30 paquetes rectangulares envueltos en cinta, que contenían una sustancia que, tras las pruebas de campo, dio resultado positivo para cocaína. El peso total del estupefaciente secuestrado fue de 31,370 kilos.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 17.46.38 (1) El procedimiento derivó además en la detención de otros cuatro hombres que se desplazaban en un automóvil y que, según la investigación, acompañaban el recorrido del camión. Todos fueron aprehendidos en el lugar.

Por disposición judicial, se ordenó el secuestro de los vehículos, de la droga, de la carga transportada y de teléfonos celulares vinculados a los sospechosos. Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal.

