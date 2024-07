Segundo día de indagatorias por el caso Loan Peña: qué dijeron Daniel Ramírez y Antonio Benítez

El primero en hablar fue "Fierrito", quien aseguró que tanto él como su esposa Mónica Millapi -también involucrada en la causa- son inocentes. “No tengo nada que ver y no entiendo como se ha podido esfumar Loan”, dijo en su declaración vía Zoom.

Además, Marcelo Hanson y Jorge Monti, abogados de Ramírez, revelaron que la magistrada no le preguntó sobre la declaración indagatoria de Laudelina Peña .

Más tarde, habló Benítez, quien no había participado ayer de la audiencia de imputaciones que duró cinco horas, por lo que antes de declarar tuvo que escuchar la lectura de todos los cargos. El tío de Loan apuntó contra la Seguridad provincial y lanzó: "Me metieron preso y me torturaron". Además, aseguró que el niño "se perdió", y apuntó contra el comisario Maciel y la policía de 9 de Julio por hacerlo "cargo de la desaparición".

Los dos imputados habían sido citados inicialmente para el próximo lunes 22 de julio. Sin embargo, el juzgado decidió adelantar todas las audiencias luego de que Laudelina se quebrara y tuviera que declarar el martes por cinco horas.

Qué dijo Laudelina en su nueva declaración

El martes por la noche, Laudelina declaró frente a la jueza Penzo y "pidió perdón" por mentir en primera instancia, cuando había dicho que el niño había sido atropellado por accidente. Ahora sostuvo que al menor "se lo llevaron".

Ni bien comenzó la indagatoria, que ocurrió este martes a las 20.13, Laudelina pidió perdón por mentir en la primera declaración: "No fue mi intención, fue del abogado Codazzi que vino a mi casa, nos amenazó a mí y a mi hija, fue el 27 a la mañana. El 28 a la mañana aparece de vuelta diciendo que las dos debíamos ir a declarar. Volvió a la tarde, nos hizo un video donde nos enseñó como tenía que hacer la declaración, sino íbamos a quedar presas. Después nos levantó en el coche que andaba con otro hombre barbudo, en el camino nos dijo que nos llevaba a Corrientes. Después cambió de auto, nos subió a una camioneta donde en Corrientes se subió otro hombre gordo, que él iba a arreglar todo y nos prometió una casa, moto y hasta auto".

La tía del menor también sostuvo que después de declarar frente al fiscal provincial recibió dinero: "Me dieron 50 mil pesos que tenía en el bolsillo de la campera. Quise dárselos a la jueza pero no pude".

Al ser consultada sobre qué creía que había pasado con Loan, contó qué pudo ocurrir y hasta dio nombres: "Para mí se lo llevaron, no sé quién pudo haber sido. Ramírez, Benítez o Millapi, eran con las tres personas mayores que estaban con él".

Asimismo, contestó cuándo fue la última vez que vio a su sobrino: "Cuando él pasó la tranquera con los otros chicos. No vi que le chocó la camioneta, pero pudo haberle levantado, si alguien lo llevó y lo entregó. Pudo haber sido Ramírez, o Méndez o cualquiera".

Por último, cuando le dieron libertad para que declare, sostuvo: "A Loan no lo vi pero percibí que fue Benítez con la ayuda de Ramírez que se llevaron al menor desde el naranjal hacia la escuela abandonada, caminando y para mí en la escuela estaba Méndez, porque es amigo de Pérez y del comisario".