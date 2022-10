Peligra el show de Los Fundamentalistas: todavía no hay permiso

El Municipio de La Plata informó hoy que todavía "no hay solicitud de permisos" para que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el grupo acompañante del Indio Solari, se presente el 12 de noviembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de esa ciudad, tal como anunció la banda mediante sus redes sociales. Además se solicitó a la productora que no comercialice entradas por tratarse de un recital que no se encuentra habilitado.